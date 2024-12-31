交通不便又缺工 南橫東段首家超商才撐1年就熄燈

對南橫東向的旅客來說，霧鹿的便利商店有重要補給與修整意義，更是方便居民。（民眾提供）

2024/12/31 13:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕南橫東段首間便利商店也是台東縣境內海拔最高的便利商店，開張才一年卻吹響熄燈號，當地鄉民推測，應該與南橫未能持續暢通，加上缺工問題使然。這間便利商店是加盟店，加盟主為附近部落居民，僅表示將於下月2日結束營業，其餘需由公司發言。

當地居民多少已耳聞消息，但如今確定熄燈後，更讓民眾吃驚，由於南橫公路從最高點埡口到初來入口長達58公里，沿線有利稻、霧鹿2村落，過去存領錢都花逾半個小時車程到山下，今年3月間，這便利商店增設ATM，當時正逢政府普發6000元，不少族人慶幸不用再跋涉山路領款，「現領現享受的感覺很棒」。

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霧鹿村長余紹盛說，村民本都需花超過半小時到南橫公路接近池上、海端交界處才遇便利商店，否則一般繳稅、劃撥、轉帳都要到池上、關山或海端鬧區，本來第一次體會到在山上就能取款，想不到只有一年；由於部落人口老化嚴重，未來老人家要取款、辦事，有時又要與其他人共乘下山。

余紹盛推測，應和交通相關，南橫開開關關，隨時都可能封鎖，遊客也因此難排行程，便利商店生意也因此難見起色，更何況運送路程遙遠，在此經營十分困難。

據余的描述，目前新武有機動管制，天龍橋有整點管制、很多都邊坡維修，向陽以下勉強可通行，但在埡口有工程車，每週二、四不可通行，另，埡口邊坡維修，有時工程車已堵住道路，跟封路相去不遠，便利商店本身相對平地、都市店面貨物不多，便利商店設立後有許多族人在一旁擺攤賣當地高山蔬菜，但在交通不便的狀況下，顧客多是工程人員與部分在地居民。

也有居民推測，目前缺工嚴重，加上當地道路常斷、遊客也少，「店家還是二十四小時營業，人力成本、找尋工人等問題，怎麼想都困難」。

對南橫東向的旅客來說，霧鹿的便利商店有重要補給與修整意義，更是方便居民。（民眾提供）

對南橫東向的旅客來說，霧鹿的便利商店有重要補給與修整意義，更是方便居民。（民眾提供）

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