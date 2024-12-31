屏東縣警局公布人事異動名單 調整26員職務

屏東縣政府警察局。（記者羅欣貞翻攝）

2024/12/31 10:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府警察局今天（31日）公布人事異動名單，共調整26員職務，訂於明年（2025年）1月3日下午2時前交接。

此次職務異動名單如下：本局防治科股長林國祥調任督察科股長、內埔分局第一組組長左新明調任本局防治科股長、內埔分局勤務指揮中心主任林玉海調任內埔分局第一組組長、東港分局第三組組長許振和調任東港分局勤務指揮中心主任、東港分局勤務指揮中心主任陳秋巖調任東港分局第三組組長、潮州分局第一組組長賴景山調任潮州分局第三組組長、潮州分局勤務指揮中心主任林金照調任潮州分局第一組組長、潮州分局第三組組長陳光亮調任潮州分局第四組組長、潮州分局第四組組長林居明調任潮州分局勤務指揮中心主任、里港分局第一組組長謝忠銘調任里港分局第四組組長、里港分局第三組組長陳志榮調任里港分局第一組組長、里港分局勤務指揮中心主任郭繁昌調任里港分局第三組組長、里港分局第四組組長陳豐盛調任里港分局勤務指揮中心主任。

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里港分局警備隊隊長蘇文進調任屏東分局警備隊隊長、屏東分局警備隊隊長林玉龍調任內埔分局警備隊隊長、內埔分局警備隊隊長巴龍祥調任里港分局第五組組長、里港分局第五組組長林中安調任東港分局第五組組長、枋寮分局第一組組長曾政國調任枋寮分局第三組組長、枋寮分局第三組組長林銘煌調任枋寮分局第一組組長、本局刑事警察大隊警務員張欣政調任恆春分局第一組組長、潮州分局偵查隊隊長石加宏調任屏東分局偵查隊隊長、本局刑事警察大隊偵查第三隊隊長葉憲威調任東港分局偵查隊隊長、恆春分局偵查隊隊長段榮金調任潮州分局偵查隊隊長、本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長孔立偉調任恆春分局偵查隊隊長、本局刑事警察大隊偵查第二隊警務員邱星澤調任該大隊偵查第三隊隊長、潮州分局偵查隊警務員兼副隊長鄭福彬調任本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。

屏東縣政府警察局表示，為應當前治安工作需要，經局長戴台㨗邀集2位副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等人員，就現有職缺依適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平及職期調任等原則通盤檢討後，調整上述26員職務。

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