坑越南同鄉！屏東新住民倒會2470萬 判詐欺取財罪277次

阮氏越籍新住民冒標互助會款，倒會金額逾2400萬元，近百人受害。（示意照）

2024/12/19 12:43

〔記者李立法／屏東報導〕越南新住民阮氏召集多起「越南式合會」，吸引40多位越南同鄉重覆跟會，她卻一再冒標會款「以會養會」，最後資金周轉不靈，倒會逾2400萬元，近百人受害，不少重覆跟會的越南同鄉損失上百萬元，欲哭無淚，提告求償卻拿不回款項；屏東地院審理後，採一罪一罰，認為阮氏犯詐欺取財罪共277次，分別判處6個月至1年2個月不等徒刑，並沒收或追徵犯罪所得2470多萬元，待會部犯行確定後，再由檢方向法院聲請裁定應執行刑，可上訴。

阮氏新住民從2018年起陸續召集多起「越南式合會」，每一會的會金從3千元至1萬元不等，由她擔任會首，吸引近百人跟會，其中大部份是越南同鄉，且重覆跟會者不在少數，阮氏卻因個人資金問題，需錢孔急，基於詐欺取財犯意，利用各會員間未必彼此認識、開標時各會員未必均到場投標機會，陸續冒用會員名義得標，並向活會會員收取會款，以會養會的不法操作手段最終落得倒會下場。

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拿不回會款的多位越南新住民在民意代表陪同下，於3年多前集體向警方告發阮氏惡意倒會犯行，初步清查出有40多名越南籍同鄉受害，也有不少本地會員受牽連，部份重覆跟會的越籍會員損失上百萬元，來台工作積蓄幾乎化為烏有，痛罵阮氏利用同鄉的信任吸金牟利；檢方偵辦後依詐欺取財等罪起訴阮氏。

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