為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    坑越南同鄉！屏東新住民倒會2470萬 判詐欺取財罪277次

    阮氏越籍新住民冒標互助會款，倒會金額逾2400萬元，近百人受害。（示意照）

    阮氏越籍新住民冒標互助會款，倒會金額逾2400萬元，近百人受害。（示意照）

    2024/12/19 12:43

    〔記者李立法／屏東報導〕越南新住民阮氏召集多起「越南式合會」，吸引40多位越南同鄉重覆跟會，她卻一再冒標會款「以會養會」，最後資金周轉不靈，倒會逾2400萬元，近百人受害，不少重覆跟會的越南同鄉損失上百萬元，欲哭無淚，提告求償卻拿不回款項；屏東地院審理後，採一罪一罰，認為阮氏犯詐欺取財罪共277次，分別判處6個月至1年2個月不等徒刑，並沒收或追徵犯罪所得2470多萬元，待會部犯行確定後，再由檢方向法院聲請裁定應執行刑，可上訴。

    阮氏新住民從2018年起陸續召集多起「越南式合會」，每一會的會金從3千元至1萬元不等，由她擔任會首，吸引近百人跟會，其中大部份是越南同鄉，且重覆跟會者不在少數，阮氏卻因個人資金問題，需錢孔急，基於詐欺取財犯意，利用各會員間未必彼此認識、開標時各會員未必均到場投標機會，陸續冒用會員名義得標，並向活會會員收取會款，以會養會的不法操作手段最終落得倒會下場。

    拿不回會款的多位越南新住民在民意代表陪同下，於3年多前集體向警方告發阮氏惡意倒會犯行，初步清查出有40多名越南籍同鄉受害，也有不少本地會員受牽連，部份重覆跟會的越籍會員損失上百萬元，來台工作積蓄幾乎化為烏有，痛罵阮氏利用同鄉的信任吸金牟利；檢方偵辦後依詐欺取財等罪起訴阮氏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播