小琉球珊瑚覆蓋率全台最低被糾正 鵬管處續推綠色旅遊

小琉球的海域是美不勝收。（記者陳彥廷攝）

2024/12/17 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球是國內近年新興觀光景點，在今年國旅全面下滑的大環境中，仍出現微幅正成長，不過，當地海域珊瑚生態卻是每況愈下，現覆蓋率是全台最低，更遭到監察院糾正，主管的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）除持續改善作為，也呼籲不論是業者、民眾或是遊客響應綠色、環保旅遊，共同減碳。

今年全台國旅疲軟，連暑假都不例外，但小琉球在7、8月卻是一枝獨秀的出現人潮正成長，今年預估上看140萬人次登島，小琉球海域隨處可見的海龜，更是成為「嬌」點，連韓籍啦啦隊女神李多慧日前行程都曾安排到此一遊，魅力讓「環島之旅」的離島都不缺席。

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不過，小琉球海域的珊瑚生態卻疑因大量人潮的踩踏及民生廢水大增致每況愈下，雖受3、4年前的大白化影響，但墾丁、綠島及澎湖嶼坪的珊瑚已逐漸回復，唯獨小琉球卻不見明顯進展，平均珊瑚礁覆蓋率僅剩11.9%，尤以沿海遊憩活動密集區的珊瑚覆蓋率極為低落，監院因此糾正屏東縣政府、海洋委員會及觀光署及鵬管處。

鵬管處指出，針對管理遊客行為、推動生態旅遊及強化跨單位合作等面向，採取遊客總量管制與行為規範及海域遊憩友善措施，降低人為破壞，並推動保育型生態旅遊，建構永續品牌，積極推進小琉球「綠色旅遊目的地國際認證」，並以此打造小琉球的永續觀光品牌，吸引關注生態保育的國際旅客，此外，也要持續跨單位合作。

鵬管處表示，歷經疫情國際間正時興所謂的「責任旅遊」，意即不論是業者、遊客及在地民眾，都要對旅遊地的環境盡到責任，具體部分可從減碳減塑著手，尤其小琉球是離島，垃圾清運更是不易，近期也與當地業者所組成的協會推廣相關的環保旅遊遊程，並在臉書粉絲團推廣環保旅遊影片、文案，粉絲們能夠在po文下方留言抽獎，歡迎民眾參與。

小琉球的海域隨處可見海龜。（記者陳彥廷攝）

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