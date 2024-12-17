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    首頁　>　屏東縣

    連14年！吳寶春返屏東母校頒獎學金 還有新品麵包伴手禮盒

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春到內埔崇文國中頒發獎學金，得主還有吳寶春的伴手禮盒。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春到內埔崇文國中頒發獎學金，得主還有吳寶春的伴手禮盒。（屏縣府提供）

    2024/12/17 20:33

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕由國際知名的麵包師傅吳寶春所創辦的陳無嫌教育基金會，不僅於以此名懷念已逝的母親，更展望於頒發獎學金來幫助對技職有興趣的學子們，今天第14屆獎學金頒獎典禮照例在屏東縣內埔鄉崇文國中登場，屏東縣長周春米也出席頒贈活動，為來自內埔鄉13所國中小的39位優秀學子送上祝福與勉勵，傳達縣府持續推動技職教育，鼓勵屏東在地學子勇敢逐夢。

    吳寶春每年都會回到母校崇文國中鼓勵學弟妹，致詞時除感念求學時師長們對他的照顧，也透過自身的經歷，強調「相信自己、永不放棄」的精神，期勉大家克服困境，專注學習。

    他說，就像他以「麵包閱讀世界」的理念創立吳寶春麥方店，每年都替自己選定一個目標全力以赴，一點一滴朝自己的夢想前進，更在未來有能力時懂得感恩，取之於社會、用之於社會，以此創造善的循環。今年，回到母校頒贈獎學金外，也分享自己最新的麵包作品給受獎學生和與會的貴賓，期待所有人都能咀嚼享受到用心努力的成果。

    活動由周春米親自頒獎並致詞，表達對受獎學生的深切期許。她提到，吳寶春的努力是學習的最佳代言人，他不僅彰顯了技職教育的價值，更用實際行動回饋故鄉，相信教育是最好的長期投資，這份心意值得我們肯定，相信能啟發更多人投入公益，共同為屏東的教育環境注入力量。

    周春米表示，屏東縣是一片孕育夢想的土地，只要懷抱希望，無論是學術或技職領域，都能找到實現夢想的舞台。她承諾未來將持續加強技職教育的推廣與資源支持，讓更多學生無懼環境限制，發掘潛能、成就自我。她也期盼藉由此次活動，激勵更多屏東在地學子勇敢逐夢，為屏東、為台灣的未來寫下更精彩的篇章，綻放自己的榮光。

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春（左）今天回母校頒發獎學金，也將禮盒送給縣長周春米。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春（左）今天回母校頒發獎學金，也將禮盒送給縣長周春米。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春（前左三）到內埔崇文國中頒發獎學金。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春（前左三）到內埔崇文國中頒發獎學金。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春到內埔崇文國中頒發獎學金。（屏縣府提供）

    陳無嫌教育基金會今天由創辦人吳寶春到內埔崇文國中頒發獎學金。（屏縣府提供）

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