屏東現場徵才9/20登場 70家以上廠商釋出逾1千個職缺

屏東縣政府將於縣立體育館辦理「青探未來」現場徵才活動。（資料照，屏東縣政府提供）

2024/09/18 20:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府勞動暨青年發展處將於後天（9月20日）上午9時30分在縣立體育館舉辦「青探未來」現場徵才活動，邀請70家以上廠商提供超過1000個工作職缺，縣府歡迎高中職學生、應屆畢業青年朋友、準備求職或轉職民眾踴躍參加。

屏東縣政府為擴大服務高中職技職學生就業準備，與台積電慈善基金會攜手合作，本次活動特別規劃高中職「就業媒合」及「職業探索」，為服務更多的高中職學生，活動當天也會有專車到校接送抵達會場。

現場除就業媒合外，也專為高中職規劃職涯講座、職涯探索與互動7道關卡，希望透過職業探索協助學生認識企業，及早與企業間建立起良好的溝通平台，每位學生可透過參展廠商人員專業引導解說下，及早適性探索進而規劃屬於自己的未來。

屏縣府勞青處表示，此次活動邀請大江生醫、喬本生醫、銘榮元實業、富統食品、巧新科技、臺豪鋼鐵、如記食品、海尼根、和緯綠能、屏東客運、齊立水資源、南部化成及南台灣具規模的墾丁福華渡假飯店、福容大飯店等多家在地知名廠商外，還邀請到台積電協力廠商優貝克科技、超淨精密科技、漢民測試系統、萬潤科技，徵才職務有儲備幹部、採購專員、品管員、包裝作業員、工程技術員、會計人員、行銷人員、護理師、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬4590元以上，也有兼職職缺，喜愛彈性自由安排工作時間的民眾，可前往一試身手。

活動主辦單位也提供面試集點參與抽獎活動，現場求職早鳥好康再加碼，前100名入場者將可獲得小禮物，送完為止。高中職生參與活動並完成職涯探索任務即可領取禮券，並能參加Apple Watch摸彩活動，還有屏東大店長聯盟也進駐徵才現場，高中職學生可憑餐券即可至餐車市集兌換喜愛的餐點。

活動詳情可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站，亦可電洽屏東縣政府就業服務台08-7558048轉分機520~522或銀髮人才服務據點專線08-7327596洽詢。

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