飯店退休員工組團遊墾丁！送暖老同事 還暖心這樣呼籲

一群北部飯店業退休員工特別組團南下墾丁，慰問以前飯店老同事，也希望刺激當地銀髮族旅遊。（記者蔡宗憲攝）

2024/09/12 23:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在網路被炎上，加上進入旅遊淡季，觀光業多少受到影響，一群北部飯店業退休員工特別組團南下墾丁，慰問以前飯店老同事，也希望刺激當地銀髮族旅遊。

76歲的墾丁福華飯店總經理張積光，年輕時曾在台北統一及福華飯店工作。墾丁觀光今年飽受抨擊，台北統一及福華飯店退休舊識組了60人銀髮團，南下為老友打氣，大讚墾丁旅遊豐富度仍是國內數一數二。

「墾丁悠閒空氣又好！」81歲李阿姨及76魏阿姨都說，不了解網路攻擊墾丁的原因，但這時節到墾丁旅遊，價格合宜、氣候又沒有台北那麼悶熱，部分物價雖然略高於都會區，但都有明確標價可以選擇，加上飯店的導覽接駁，實在相當適合銀髮族來旅遊。

68歲郭先生則認為，他們的年記不可能玩水，但恆春半島有森林遊樂區、佳樂水、關山、鵝鑾鼻公園等景點可以踏青，更有許多年輕時的回憶，如果能夠有一些展演能欣賞，克服到墾丁的交通時間及成本就完美。

張積光說，很感謝老同事們送暖墾丁，當地確實需要更多特色，來營造與其他景點的差異化，這次特意安排慢遊行程，讓他們體驗銀髮族的墾丁玩法，盼由他們宣傳，恆春半島正適合銀髮族旅遊。

退休飯店員工南下墾丁，給老同事張積光（中著襯衫者）送暖，同時期盼刺激當地銀髮族旅遊。（記者蔡宗憲攝）

退休飯店員工南下墾丁給老同事送暖，也盼能刺激當地銀髮族旅遊。（記者蔡宗憲攝）

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