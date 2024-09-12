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首頁　>　屏東縣

毒犯對警開槍拒捕 友人頂罪不成被判刑

槍毒嫌犯吳男見警察登門查緝，持槍對屋外員警開槍，落網後，警方從屋內起出大批軍火。（資料照）

槍毒嫌犯吳男見警察登門查緝，持槍對屋外員警開槍，落網後，警方從屋內起出大批軍火。（資料照）

2024/09/12 12:24

〔記者李立法／屏東報導〕槍毒嫌犯吳男見警察登門查緝，竟持槍對屋外員警連開3槍，所幸警方即時閃避未造成傷亡，洪姓男子事後竟出面頂替吳男犯行，辯稱是他在屋內把玩改造手槍不慎走火，因理由與事實不符，包括檢警及法官都不採信，洪男替朋友頂罪不成，反被判刑5個月，可易科罰金及上訴。

吳男曾涉及槍擊禮儀公司等多起案件被判刑22年餘，前年假釋出獄又再涉及毒品與改造槍枝案被警方鎖定，去年6月間警方持搜索票至吳男萬丹鄉住處查緝，吳男拒不配合開門，見警方欲破門而入，吳男竟朝屋外員警連開3槍，幸未釀成傷亡，雙方對峙近1個小時，吳男見警方重重包圍，最後棄械投降。

警方進入屋內搜索後，扣得毒品海洛因、90手槍8把（1把已上膛）、90手槍半成品7把、長槍3枝、子彈300餘發等證物，檢察官訊後，認吳男涉犯殺人未遂、槍砲及毒品等罪嫌疑重大，向法院聲押獲准。

沒想到事後吳男的洪姓友人竟出面頂罪，堅稱吳男沒有開槍射警，而是他在屋內把玩改造手槍不慎走火，洪男說法與事實不符，檢警並不採信，洪男也未說明為何願甘冒風險為吳男承擔犯行的原因，檢警只能依法送辦，屏東地院審理後依頂替罪判處洪男5個月徒刑，得易科罰金。

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