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    首頁　>　屏東縣

    屏東縣鹽埔鄉長呂家萱、恆春鎮長尤史經 確定當選有效

    屏東縣鹽埔鄉長呂家萱、恆春鎮長尤史經，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，高等法院高雄分院均維持駁回判決，全案定讞。（資料照）

    屏東縣鹽埔鄉長呂家萱、恆春鎮長尤史經，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，高等法院高雄分院均維持駁回判決，全案定讞。（資料照）

    2024/08/28 18:09

    〔記者蔡清華／高雄報導〕屏東縣鹽埔鄉長呂家萱、恆春鎮長尤史經，去年選舉期間被控賄選，屏東地檢署提起民事當選無效之訴，屏東地院審理認為證據不足駁回，經上訴高等法院高雄分院，均維持駁回判決，全案定讞。

    起訴書指出，去年底地方公職人員選舉期間，參選鹽埔鄉民代表的曾姓男子，涉嫌以每票1500元代價，透過黃姓樁腳向特定選民賄選，收賄選民被查獲後坦承犯行，前鹽埔鄉長呂清輝並涉嫌拿5萬元給曾男，為擔任鄉長的女兒呂家萱賄選，檢察官偵辦後，認為呂氏父女、曾男及黃男違反選罷法嫌疑重大，將4人提起公訴，但參選鄉代落選的曾男卻在今年1月間病故。

    屏東地院審理後，認為曾男始終否認呂清輝交付的5萬元為買票賄款，曾男已歿，檢方也無其他積極證據，可證明呂氏父女賄選犯行，應予2人無罪諭知。檢方並對當選鄉長的呂家萱，提起民事當選無效之訴，屏東地院以事證不足，駁回檢方之訴。

    恆春鎮長尤史經 被控於選舉期間，由其選舉幹部或樁腳周志仲為被告向選民買票，各交付3000元予兩位選民。尤則辯稱，周並非選舉幹部，僅為支持者，自願出錢為服務站雇工服務，所交付的現金是服務工資以及農民一起種田工作禮尚往來行為，並非賄款，屏東地院今年2月間認定罪證不足，駁回檢方當選無效之訴。

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