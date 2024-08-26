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    獨家》直擊！綠蠵龜墾丁上岸產卵 生態志工好感動

    綠蠵龜墾丁上岸產卵直擊，生態之美感動人心。（恆春鎮海岸永續發展協會提供）

    綠蠵龜墾丁上岸產卵直擊，生態之美感動人心。（恆春鎮海岸永續發展協會提供）

    2024/08/26 08:46

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕綠蠵龜是台灣海域的明星物種之一，近年在小琉球吸引許多遊客爭睹，墾丁也偶有出現，但因人為干擾多，少有記錄到現場產卵狀況，生態志工全程守護了上岸產卵直擊，畫面感動人心。

    「這樣的生態之美令人感動！」發現海龜的恆春鎮海岸永續發展協會總幹事阿智說，他們與太太墾丁某海邊調查時，意外發現龜甲長約一百公分、粗估有四十歲的綠蠵龜媽媽，本以為牠發生意外，後來驚喜發現牠是要上岸產卵，便立刻退到遠處守護。

    阿智表示，當時遠方有遊客散步，擔心遊客誤入影響海龜產卵，便與太太在幾公尺外扮成情侶，讓其他遊客不好意思太過接近，全程三個小時多，終於等到海龜媽媽走出產房回到大海，完成這個感動的產房守衛任務。但依日期推算，會在雙十那時候孵化，就怕遊客正多，也會加強守護工作。

    墾管處表示，已通報海保署並保持連繫，過去經驗會採圍起來避免受到干擾（如白砂），但有些場域不用，保育客人員也會開始巡查監測，尤其快孵化那幾日，觀察是否有同個體上來好幾次，尤其快孵化那幾日，也呼籲民眾夜間晨間於沙灘活動時若遇海龜勿干擾，勿強光照射。

    綠蠵龜墾丁上岸產卵直擊，生態之美感動人心。（恆春鎮海岸永續發展協會提供）

    綠蠵龜墾丁上岸產卵直擊，生態之美感動人心。（恆春鎮海岸永續發展協會提供）

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