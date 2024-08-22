24億偏鄉醫療挨批助長「波波牙醫」 國際牙醫校友聯會斥說法毫無根據

時代力量黨主席王婉諭（右）與本土小牙醫聯盟召集人、台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺（中）、陽明交通大學牙醫系教授林元敏（左）等人22日舉行「不要害醫師總統賴清德跳票！ 衛福部砸24億放波波牙醫來台！」記者會，呼籲衛福部應停止「偏鄉精進計畫」為波波牙醫大開後門。（記者廖振輝攝）

2024/08/22 13:08

〔記者劉宛琳、劉力仁／台北報導〕賴清德總統日前提出優化偏鄉醫療計畫第二期，牙科部分耗資24億元，遭牙醫團體質疑為外國學歷牙醫學生（波波牙醫）打造。時代力量黨主席王婉諭昨表示，該計畫可能使波波牙醫「快速通關」進入實習，進一步衝擊本土學生的受教權。

部分牙醫團體指出，計畫中的牙科部分耗資24億卻未投入偏鄉，且不開放一般牙醫師申請，反而開放尚未實習、無執照的國外學歷牙醫畢業生，質疑是為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。

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王婉諭表示，改善偏鄉醫療是必要的，但如未能解決問題，反而引發更大爭議，將對醫療資源分配造成不良影響。

陽明交通大學教授林元敏指出，此計畫讓波波無照、無實習即可申請，甚至KPI是訓練人數而非服務人數，且沒有服務年限、內容和違約罰則等規定，讓人懷疑是「波波快速拿照計畫」。

台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺表示，111年《醫師法》修法並未真正關閉波波巧門，因為新增規定有5年海外執業即免學歷甄試，留學代辦業者已規劃協助波波取得執業證明。衛福部再以假偏鄉計畫增加實習名額，變成快速取得醫師執照的通道，實際上是在助長波波歪風。

衛福部回應，此計畫大部分皆直接用於偏鄉，非如部分團體所稱將資源提供特定團體。參與此計畫之牙醫師於分發服務前，須依法領有牙醫師證書且完成指定訓練，絕非指派無照牙醫師下鄉服務。

國際牙醫校友聯合會批評，「基層牙醫師協會」是利益團體，抹黑衛福部的「偏鄉精進計畫」和國際牙醫的參與。它不能代表多數基層牙醫師，能夠代表全國牙醫師的機構只有牙醫師全聯會，而全聯會已經詳細討論並參與設計「偏鄉精進計畫」，這計畫對偏鄉民眾有利。且賴總統從未對本土小牙醫聯盟做過任何承諾。

對於林元敏的說法，國際牙醫校友聯合會澄清，完全不會，此說法毫無根據，只是危言聳聽。國際牙醫簽約後，一定要通過二階國考，拿到牙醫執照，進行兩年的PGY訓練，才能前往偏鄉服務，因此根本不會有無照行醫的問題。

國際牙醫校友聯合會也強調，該計畫開放給全台所有牙醫師申請，偏鄉開業的健保給付雖高於都市，卻無法吸引國內年輕牙醫師，因為他們更傾向於在都市獲取更高的自費收入，因此幾乎少有年輕牙醫有意願投入偏鄉。那些站在台上的幾位牙醫師自己都不願意示範給年輕人看，又怎能期待年輕牙醫師願意前往偏鄉？

時代力量黨主席王婉諭（右三）與本土小牙醫聯盟22日舉行「不要害醫師總統賴清德跳票！ 衛福部砸24億放波波牙醫來台！」記者會，呼籲衛福部應停止「偏鄉精進計畫」 為波波牙醫大開後門。（記者廖振輝攝）

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