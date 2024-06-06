屏東YouBike運量逾171萬人次 縣民盼增設車輛與站點

屏東YouBike十分受到縣民歡迎。（記者羅欣貞攝）

2024/06/06 19:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike去年2月上線，至今年5月底已突破171萬人次騎乘，因使用方便，民眾租借踴躍，常向民代及縣府反映站點不足、車輛不夠，有時要借車時，站點連一部車都沒有，交旅處今天（6日）接受縣議員梁育慈質詢時說明，已積極爭取經費，車輛、站點下半年可望開始逐步增加。

屏東縣原設有Pbike公共自行車系統，屏東縣長周春米上任後，為提升服務品質並擴大服務範圍，去年2月更換為YouBike 2.0，與共同生活圈高雄、台南使用同樣租賃系統，免跨區調度費，服務範圍涵蓋屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮「一心三核鄉鎮市」，並串聯「屏東-潮州」區間沿線台鐵車站及可連接東港鎮的林邊站火車站皆設置YouBike站點。

屏縣府交旅處統計，YouBike目前1200輛，其中YouBike 2.0為900輛，電動輔助的YouBike 2.0 E為300輛，目前全縣設127站，以屏東市63站最多，去年（2023年）2至12月累積運量為98萬4421人次，今年（2024年）1至5月累積運量為73萬156人次，目前累積總運量為171萬4577人次。

然而有學生反映，在上、放學時段，學校附近站點「一車難求」；縣議員梁育慈今天在議會質詢時也表示，常有民眾反映借車時，站點上連一輛單車都沒有，盼能增設，密度越高，使用量就會越高。

交旅處長黃國維回覆表示，已有後擴規劃，目前持續蒐集相關建議設站需求及民眾對於公共自行車使用需求等條件，滾動修正相關經費及設置站點，並依現有契約規定辦理後續擴充事宜，提供民眾更完善的公共自行車服務。

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