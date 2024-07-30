屏縣國中小校長交接 周春米：縣府當後盾讓校長安心辦學

113學年度屏東縣高國中小校長交接典禮30日登場。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 15:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高國中小校長交接典禮今天（30日）在縣府大禮堂舉行，今年有9名國中小校長退休，縣長周春米頒贈紀念品並予祝福。另新任、續任、調任校長們，也完成印信交接、宣誓，任期自8月1日起生效。

屏東縣長周春米表示，校長任務多元且繁重，除了將每學期的教學任務妥善執行外，也得回頭過來反思該怎麼樣留給學生們美好的學習童年，此次藉由校長交接典禮，勉勵校長們全力以赴，展現良善品格並發揮專業領導，帶領教師與行政團隊，為屏東子弟營造優質學習環境，縣府團隊一定會是每所學校的後盾，給予支持讓校長們安心辦學。

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周春米指出，校長是學校的領航員，應以身作則，作為學校師生團隊的最好榜樣，尤其在課程與教學推動、學校環境建構、社區資源連結等，都需要校長全方位經營，期許各校校長秉持百年樹人的精神，將最好的學習條件帶給屏東學子，帶領學校營造優質的學習環境及創新課程，培育新世代的人才。

今天（30日）參與交接典禮的校長，包括退休校長國中1人、國小8人；通過遴選連任的國中校長4人、國小校長16人；續任國小校長1人；調任高中校長1人、國中校長2人、國小校長23人；新任高中校長1人、國中校長1人、國小校長7人，共計65位校長。

屏東縣113學年度退休校長，包括公正國中鄔世榮、瑞光國小林育妃、建國國小施世治、水利國小陳賢德、興華國小黃金茂、望嘉國小陳明華、土庫國小施秀玉、賽嘉國小潘正憲及舊寮國小王逸棻等共9位。

新學年縣內4所縣立高中有2所校長換人，來義高中校長陳冠明調任大同高中校長，潮州高中教師賴俠伶獲遴選任來義高中校長。

國中小新任校長包括恆春國中林一煒、大平國小許勝斐、石門國小蔡保生、烏龍國小蘇良瓊、水泉國小王俞揮、振興國小王靜怡、新豐國小李文欽、建國國小溫昇泓；教育處統計，在今年派任之後，目前全縣儲備校長國中、國小均還各有3人。

新任、續任、調任校長們宣誓。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立高中今年有兩校校長換人，新任校長分別為大同高中陳冠明（左）、來義高中賴俠伶（右）。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左五）頒贈退休校長紀念品並予祝福。（記者羅欣貞攝）

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