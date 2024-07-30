球場看台討紅燒肉吃結緣 職棒退役防護員助客家小炒達人重新開店

林孟穎的拿手菜客家小炒、涼伴烏魚子佛手瓜、梅乾排骨、烤雞、飛魚卵涼筍等，令人食指大動。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 19:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣客家媳婦林孟穎曾經在麟洛鄉開餐廳，2020年獲客委會客家小炒全國爭霸賽季軍，店在疫情爆發後暫停營業。但顧客始終難忘她的好手藝，包括職棒老兄弟隊時代的知名防護員衣思訓。今年在衣思訓協助下，林孟穎在屏東市找到新落腳點，讓得獎的客家小炒得以繼續飄香。

出生北部的林孟穎，廚藝來自家傳，爺爺是老經驗的總鋪師，她10歲就學做菜，在父母嚴格教導下，練就好功夫；10多年前愛看棒球賽的林孟穎，帶著自己做的紅燒肉便當去看老兄弟隊打球，防護員衣思訓剛好上看台找人，看見林孟穎的紅燒肉，主動問「能給我吃一塊嗎？」衣思訓吃了一口，驚嘆和媽媽做的紅燒肉味道一模一樣，兩人就此成為好朋友。

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林孟穎後來嫁到屏東縣麟洛鄉，2018年創業開餐廳，因為手藝好，吸引遠道而來的客人，2019年外交部還安排10多位外國使節到此用餐，2020年她參加客委會客家小炒全國爭霸賽，獲得南區初賽冠軍，全國決賽第3名。然而新冠疫情來襲後，餐廳一度禁內用，林孟穎也暫時結束經營。

林孟穎說，暫停營業後，她回北部照顧生病的媽媽，媽媽離世後她覺得還是應該繼續傳承媽媽的手藝，今年3月一位劉小姐致電到屏東詢問，表示全家人可能是最後一次帶媽媽出來用餐，因為媽媽對她煮的腿庫念念不忘，那時餐廳新址未定，她答應一定接待，直到母親節前夕，劉小姐來電告知媽媽離開了，但仍盼能帶一份腿庫給媽媽，隔天一早便從苗栗趕來取，兩人相擁而泣。

知道自己做的料理，能讓客人藉此懷念親人，林孟穎加緊重新開業的腳步，今年6月落腳屏東市，採預約制，衣思訓也提供自己的收藏品，包括20年前的加油棒、職棒球星們的簽名球等在店裡展示，更添人情味。

林孟穎拿手的客家小炒，全程不油炸，慢工煨出多層次的美味。（記者羅欣貞攝）

職棒前防護員衣思訓在林孟穎的新店，展示自己多年的收藏品。（記者羅欣貞攝）

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