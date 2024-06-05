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屏東市代會主席補選 民進黨市代促縣黨部整合人選參戰

屏東市民代表會。（記者葉永騫攝）

屏東市民代表會。（記者葉永騫攝）

2024/06/05 17:40

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市民代表會主席蕭國亮因案去職，必須在30天內辦理補選，民進黨市民代表古富財、張耀文皆建議縣黨部應該召集黨籍及黨友開會，推出自己的人馬參選，民進黨縣黨部主委羅平道表示，只要黨籍市代有意願，縣黨部願意從旁協助。

屏東市民代表會主席蕭國亮因為判刑確定去職，屏東縣政府已接獲公文，將要求市代會進行補選，目前傳出有副主席林韋呈、前副主席林淑香、市代任峻賢有意參選，3人皆為國民黨籍市代，3強相爭，讓民進黨籍市代認為有機會角逐，希望民進黨屏東縣黨部能夠邀集整合出一組人馬競爭。

民進黨市民代表古富財表示，屏東市民代表會現在剩下22席代表，國民黨有10席、民進黨7席，無黨籍5席，民進黨雖然不足半數，但如果聯合無黨籍的黨友，加上國民黨內部分裂，有機會可以角逐主席，但前提是縣黨部應該先邀集整所有黨籍市代開會，再推出一組最好的人馬參選。

市代張耀文說，國民黨對於基層選舉都相當重視，黨部都會插手協調，他希望民進黨應該進行整合，才能有機會獲勝。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道表示，鄉鎮市民代表會等基層選舉，黨部都是尊重地方的立場，不會強硬的介入，如果黨籍市代已經先行整合完成了，需要黨部從旁協助，黨部願意促成。

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