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端午不只立蛋 「百人倒立」6/9屏菸登場

嘻哈街舞、百人倒立活動將於端午連假在屏菸登場。（屏東縣政府提供）

嘻哈街舞、百人倒立活動將於端午連假在屏菸登場。（屏東縣政府提供）

2024/06/03 20:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午節連假即將到來，除了立蛋還能做什麼？屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動，特別發揮創意推出「百人倒立」，6月9日（週日）中午12時50分準時登場，屏縣府歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。

屏東縣政府文化處表示，2024南島嘻樂園系列活動「Make the Beat Drop 6 vs 6 風格之戰All Style Battle」，堪稱是一場嘻哈街舞全風格的大亂鬥，將於6月8日及9日下午1時至晚間8時在屏菸登場；除了邀請9位全台最嘻哈的評審，及來自全台各地街舞好手共襄盛舉外，並推出塗鴨藝術展，結合街舞賽事，帶領民眾在玩樂之中，了解嘻哈、體驗嘻哈。

文化處表示，逢端午佳節，更加碼舉辦「百人倒立」活動， 6月9日中午12時50分準時登場，讓傳統立蛋儀式有更有趣的面向，歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。

另外，這次也將邀請專業的塗鴉藝術家進行塗鴉簽名板體驗教學，民眾可以來現場自由畫出屬於自己個性簽名板，並由現場所有群眾及塗鴉師作評分，獲獎者即可獲得精美獎品。

文化處說，為鼓勵一般民眾接觸嘻哈文化領域，體驗活動以輕鬆上手的方式進行，讓嘻哈不再是年輕人專屬，「民眾帶著for fun的心情來玩就對了！」， 除各種嘻哈元素的精彩賽事外，活動當天也推出多元餐飲市集，民眾透過參與活動可獲得屏菸限定100元的市集兌換券，讓所有大、小朋友盡情吃喝玩樂。更多活動資訊可關注屏菸官網或臉書、IG。

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