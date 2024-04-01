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技藝教育從國中紮根 屏縣專班數六都外最多

左起內埔崇文國中的林子嫣、林潔昀及蘇念臻在烘焙主題拿下第一。 （記者陳彥廷攝）

左起內埔崇文國中的林子嫣、林潔昀及蘇念臻在烘焙主題拿下第一。 （記者陳彥廷攝）

2024/04/01 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於國立東港海事水產職業學校舉辦「屏東國中技藝競賽頒獎暨成果發表典禮」，14個職群的19項主題共有195位學生獲獎，縣長周春米親自頒獎勉勵，也期許學生培養課業外的技藝興趣，讓學生以自我興趣和性向探索、學習，讓國中生涯更加多元精采。

屏東縣政府為提供學生多元職業試探，鼓勵縣內國中9年級廣設技藝教育課程，這個學年度共有機械、動力機械、電機與電子、土木與建築、化工、商業與管理、設計、農業、食品、家政、餐旅、水產、海事、藝術及醫護等15個職群，選讀學生數達1812人，其中採專案編班方式共計9校10班開班，為六都外的最多縣市。

周春米表示，這次競賽共734人參賽，共195位學生脫穎而出，非常不容易，看見學生努力的成果是讓她非常感動。她說，學生技藝競賽不僅是技藝養成的舞台，更是寶貴學習歷程的展現，頒獎活動現場同時展出學生競賽作品，也邀請獲獎同學上台展示，各校間更能藉此交流、分享經驗。

周春米強調，屏東將迎來首座科學園區，並朝高科技前進，鼓勵大家未來留在屏東一起打拼，同時藉由這此次頒獎典禮，勉勵學生們透過技藝教育競賽展現自我才能，成為屏東縣內未來產業環境中不可缺少的技術人才，讓所學有所用，達到產學雙贏。

泰武國中張辰宇對車床工作有高度興趣，校方結合內埔農工的師資及完善實習工廠機具，校方指出，張辰宇在車床中心點校正及量尺的計算相當在行，總能早於其他同學完成任務，也因此給了他更多時間的操作練習，順利拿下第一。

內埔崇文國中的林子嫣、林潔昀及蘇念臻在烘焙主題拿下第一，由於知名麵包師傅吳寶春是校友，3人可說是循著學長路一路學習，在業師的指導下，於本屆巧克力泡芙題目擄獲評審味蕾奪冠。

屏東縣技藝教育課程中專案編班共9校10班，為6都外的最多縣市。 （記者陳彥廷攝）

屏東縣技藝教育課程中專案編班共9校10班，為6都外的最多縣市。 （記者陳彥廷攝）

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