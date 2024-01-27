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屏東縣各宗教聯合祈福會 縣長周春米祈求國泰民安、風調雨調

屏東縣各宗教聯合祈福會，縣長周春米祈求國泰民安、風調雨調。（記者葉永騫攝）

屏東縣各宗教聯合祈福會，縣長周春米祈求國泰民安、風調雨調。（記者葉永騫攝）

2024/01/27 16:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣「以愛為名、迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動連續2天舉行，屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等宗教團體，進行為期2天的祈福法會，屏東縣長周春米率領縣府各局處長出席，祈求在新的一年國泰平安、風調雨順。

「以愛為名、迎春祈福」2天計5個場次，周春米今天（27日）分別到屏東市玉皇宮及縣府大禮堂祈福，明天將到潮州鎮妙光禪寺，下午到慈濟屏東分會、南州鄉精明寶宮，祈求各行各業平安順利。

周春米說，屏東縣內舉辦聯合祈福法會迄今已邁入第10年，感謝各宗教持續發揮著安定人心的重要角色，並給予縣政推動上諸多鼓勵與支持，讓屏東年年越來越好，也希望藉由宗教祈福的儀式，讓屏東一年比一年更好，縣政愈來愈好，讓各行各業安居樂業，帶來幸福平安，並祝福大家新年快樂，萬事如意。

民政處說，宗教為人類帶來信心與安定，引領人們用慈悲喜捨的善心造福所有生命，希望透過虔誠、肅穆的宗教儀式，喚起人們心中的良善本性，同時，在極端氣候變化及全球化的情形下，可以與環境共生共榮，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

縣長周春米到玉皇宮上香祭拜。（記者葉永騫攝）

縣長周春米到玉皇宮上香祭拜。（記者葉永騫攝）

屏東縣各宗教聯合祈福會在玉皇宮舉行，道長進行相關科儀。（記者葉永騫攝）

屏東縣各宗教聯合祈福會在玉皇宮舉行，道長進行相關科儀。（記者葉永騫攝）

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