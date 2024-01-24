立委落選丟紙蛋 蔣月惠抗議屏東縣選委會沒收20萬保證金

立委落選人蔣月惠到屏東縣選委會丟紙蛋抗議。（記者葉永騫攝）

2024/01/24 12:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員蔣月惠競選立委失利，獲得2萬5270票，得票率僅該選區的11.3％，她以為可以拿回20萬元候選人保證金，還打算捐給弱勢團體，沒想到屏東縣選委會表示，要以選舉人數的10%計算，未達到3萬1994票就要沒收保證金，蔣月惠覺得不公平，今天上午到選委會外丟「紙製雞蛋」抗議表達不滿，並表明還要北上向總統府陳情、中選會抗議，要求修改不合理的規定。

蔣月惠今天帶領10餘名支持者到屏東縣選委會陳情，丟用紙包成雞蛋狀的「紙蛋」抗議，她高喊沒收超過得票率10％的保證金是「對弱勢的打壓、對人民的侮辱、對民主的傷害」，他們丟的不是蛋，丟的是問題，強調因為選舉制度的不合理未當選，遭到沒收保證金的處分，她感到十分遺憾和不平，要求改革選舉制度，維護人民參政的權利，在丟完紙蛋抗議後，她也將紙蛋撿回，並沒有造成任何的損傷。

蔣月惠表示，現行的選舉保證金退還門檻過高，不符合公平原則，繳納的保證金太高，不利於小黨及欲參政的素人與青年形成障礙，而選舉保證金的沒收用途不明，不符合民主原則。，政府應該將地方沒收的保證金用於地方公益事業，而非沒入國庫，以體現對當地候選人和選民的尊重，建議改革選舉制度，維護人民參政的權利，廢除選舉保證金的制度，改採其他的方式，如簽署連署書、繳納登記費、提交政見書等，來確保參選人的資格和誠意。

眾人丟完紙蛋抗議後再撿回去，強調既表達訴求，也重視環保。

立委落選人蔣月惠到屏東縣選委會丟紙蛋抗議，抗議沒收20萬保證金。（記者葉永騫攝）

立委落選人蔣月惠到屏東縣選委會丟紙蛋抗議，丟完紙蛋抗議後再撿回去，既表達訴求也重視環保。（記者葉永騫攝）

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