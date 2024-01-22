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青香蕉化身高級法式甜點 台灣蕉研所推純手工馬卡龍鳳梨酥

青香蕉成為時尚法式甜點，蕉研所推馬卡龍鳳梨酥。（記者羅欣貞攝）

青香蕉成為時尚法式甜點，蕉研所推馬卡龍鳳梨酥。（記者羅欣貞攝）

2024/01/22 13:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕致力研究改進香蕉生產與運銷，促進台灣香蕉產銷事業發展的台灣香蕉研究所，不斷透過創新加工產品達到全株利用的目標，為蕉農提高競爭力、打開更多出路，農曆年前更將青香蕉粉融入高級法式甜點，與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥、法式綠蕉薄餅捲，搶攻春節伴手禮市場。

台灣香蕉研究所有8公頃的有機香蕉園，A級蕉等上市，部分B、C級蕉則用來製成青香蕉粉，將青香蕉剝皮、切片後，以70度低溫烘乾，乾燥後直接磨粉，製成青香蕉粉。

台灣香蕉研究所所長邱祝櫻表示，青香蕉粉含抗性澱粉，可提供飽足感，香蕉粉中的抗性澱粉有兩大特性，一是延緩血糖吸收、二是提供飽足感，因此加接加上麵粉或其他如杏仁粉、五殼粉，就會呈現不同味道，有豐富的膳食纖維、維生素與鉀、鎂離子，為了推廣青香蕉粉的利用，因此與知名法式甜點品牌合作，聯名推出法式鳳梨酥與又稱鳳凰捲的法式薄餅捲。

邱祝櫻表示，在馬卡龍外皮加入青香蕉粉，含量約20%，另也加入杏仁粉，不含一滴油，因此低脂健康有飽足感，結合法式工藝與台灣農產品獨特風味，鳳梨也均以台灣鳳梨為材料，從3歲到90歲都可享用，另外也將青香蕉粉加杏仁粉直接製成鳳凰捲，同樣不含油，除了同樣健康美味，也是非常高尚的伴手禮。

新產品目前先於蕉研所上市，每個禮盒有4個馬卡龍、6塊薄餅，希望透過年節伴手禮市場，為香蕉產業注入更多新機會。

台灣香蕉研究所與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥、法式綠蕉薄餅捲，搶攻春節伴手禮市場。（記者羅欣貞攝）

台灣香蕉研究所與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥、法式綠蕉薄餅捲，搶攻春節伴手禮市場。（記者羅欣貞攝）

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