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    首頁　>　屏東縣

    水雉重要棲地海豐濕地邊坡崩塌 修復施工降低干擾

    水雉（凌波仙子）出現在於蓮花旁。（縣府提供）

    水雉（凌波仙子）出現在於蓮花旁。（縣府提供）

    2023/05/11 18:20

    〔記者葉永騫／屏東報導〕二級保育類水雉等野鳥重要棲地的海豐濕地，生態池邊坡受魚類侵襲而崩塌，縣府環保局向環保署爭取到1904萬元補助，縣府自籌配合款896萬元，無縫接軌生態池邊坡改善工程，縣長周春米也指示，施工時務必對生態環境干擾降到最低。

    為改善萬年溪水質，縣府在萬年溪上游建置濕地淨化水質，萬年濕地群由黃金、圳寮及海豐濕地組成，面積近30公頃，吸引了二級保育類水雉在此駐足，繁殖數量已由原來的4隻倍增至60隻，留在臺灣繁殖的冬候鳥花嘴鴨也出現繁殖，提供了野鳥遷徙棲息地。

    去年8月濕地通過環境教育場域，縣長周春米視察海豐濕地與小小稽查員共同體驗教學，欣賞水雉曼妙英姿，認為海豐濕地採生態工法自然淨化水質，每日處理水量為1.1萬公噸，因應極端氣候充分發揮調節水資源角色，今年更讓下游萬年溪渡過乾旱時期。

    近期海豐濕地生態池邊坡受魚類侵襲而崩塌，周春米指示環保局立即啟動工程先期規畫作業，斥資2800萬元無縫接軌生態池邊坡改善工程，濕地除了工程持續加速進行外，為維護生物多樣性，已主動向中央申請劃設為重要濕地，期以實際行動展現生態保育決心，建構生態環境永續宜居城市，而施工期間要求環保局務必將生態環境干擾降至最低，以免影響野鳥棲息。

    水雉有如凌波仙子。（縣府提供）

    水雉有如凌波仙子。（縣府提供）

    縣長周春米與環保局小小稽查員。（縣府提供）

    縣長周春米與環保局小小稽查員。（縣府提供）

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