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    屏菸營運1週年增新館舍 屏東原民館2/25開幕

    屏東原民館2月25日開幕，縣府22日搶先開箱內部展館。（記者羅欣貞攝）

    屏東原民館2月25日開幕，縣府22日搶先開箱內部展館。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/22 15:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏菸1936文化基地16號倉庫3樓的「屏東原民館」將於2月25日正式開館，屏東縣政府今天（22日）搶先開箱內部展館，佔地5百坪的空間，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式的策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及互動裝置，更能臨場感受斜坡文化的精粹。

    屏東縣長周春米、原民會副主委鍾興華、立法委員伍麗華、原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇、策展人伊誕・巴瓦瓦隆等人，今天以傳統祝禱儀式，與在場原住民藝術家，原鄉鄉長等各界代表，共同為嶄新的原民館祈福。

    縣長周春米表示，屏東原民館保存與延續原住民傳統、精神信仰之地，更是充份展現原住民特色及魅力之場館，融合傳統與現代，讓人感受屏東原鄉的山川、文化、藝術，未來也提供更多新銳藝術家參展空間。在屏菸1936文化基地於2月25日滿週年之際，原民館同時開幕，讓屏菸集結了客家與原民文化的展館，更顯現出屏東多元族群共好、共榮的意義。

    立委伍麗華表示，前縣長潘孟安、以及周縣長在立委任內向原民會爭取建館經費的波折過程，終能順利圓夢，原民館能讓人體驗原住民豐富的文化，「在屏東，可以看見原住民的厲害!」。

    原民會副主委鍾興華指出，每一次回到屏東，都會驚豔屏東的突飛猛進，屏東原民館透過各項文物與藝術展覽陳列，讓原住民重要的文化特色能夠保存與推廣。

    屏縣府文化處表示，屏東原民館分成常設展與特展區，常設展「斜坡上的子民」為概念，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現屏東原住民文化與生活樣貌；特展區則會定期更換主題，開館首檔特展為「山的氣息‧森林之音－排灣族口鼻笛特展」，藉由「聲音」引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程，同時透過體驗學習，帶來富含視、聽覺饗宴的參觀歷程。

    常設展分為7大展區，「炊煙的祝福」透過視覺與聽覺呈現原住民祈福時陣陣煙霧及祝禱聲，從中了解原住民對祖靈的羈絆關係；「時間的景色」透過文物及影片認識屏東原住民的生命禮俗及地景變化；「母親之河」運用投影技術呈現原住民居住環境的山系、水文；「庭院中的故事」展示原住民飲食、工藝文化相關器物、木雕作品。

    另外，「居所的日常」透過石板屋層層堆疊的頁岩板塊展現排灣、魯凱族的建築工藝，顯示族人與自然環境共處的生活模式；「群山的環抱」利用實景投幕呈現石板屋外的端景，並運用不同視角，展現群山的各種風貌；還有「山中的遊園地」透過互動裝置讓人體驗原住民生活。更多資訊可上屏菸1936文化基地官網查詢。

    為屏東原民館2月25日開幕暖身，縣府舉辦祈福儀式。（記者羅欣貞攝）

    為屏東原民館2月25日開幕暖身，縣府舉辦祈福儀式。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米體驗原民館內的互動遊戲。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米體驗原民館內的互動遊戲。（記者羅欣貞攝）

    位屏菸1936的屏東原民館將於2月25日開幕。（記者羅欣貞攝）

    位屏菸1936的屏東原民館將於2月25日開幕。（記者羅欣貞攝）

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