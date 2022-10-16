枋寮警分局遭種樹百里民怨波及 近60年廳舍將改建提振士氣

枋寮分局現址。（記者陳彥廷攝）

2022/10/16 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣共有7個警察分局，其中僅剩「高齡」近60歲的枋寮警分局尚未改建，行政院長蘇貞昌日前南下視察「種樹百里2.0」則是捎來大禮，強調已核定3.6億元的預算原地重建分局廳舍，提供更佳的執勤環境。

設立已59年的枋寮警分局，2層樓的主建物總樓地板面積僅逾170坪，辦公空間狹小，因此必須在馬路的另一側也要闢設平房辦公室，在先天基地並不完整下，八八風災當年更受海水倒灌造成大淹水，內部老舊，建物狀況並不佳。

屏東縣政府多年來已陸續改建所有警分局及消防分隊，但7個警分局中唯獨枋寮分局尚未改建，多年來雖有地方人士及基層的改建聲浪不斷，但除不完整基地增添改建困難外，又曾因相連的日式演武場被指定為「歷史建築」，不斷與改建機會擦身而過。

枋寮分局轄佳冬、春日、枋寮、枋山及獅子等鄉，縱使人口不多，但每逢假日就要負責全台4大易塞車熱點的枋寮水底寮五岔路口交通疏導工作，別人放假就是枋寮分局要幾乎總動員上班的大日子，且警察雖非「種樹百里2.0」施工單位，但因為交管業務與民眾直接接觸，成為民怨反彈第一線，在施工之初水底寮遭民眾屢屢反彈而波及，蘇貞昌的這個決定，可說是振士氣。

今天前往為佳冬消防分隊新廳舍進行動土典禮的立委周春米指出，提供警、消同仁好的執勤環境進而提昇工作量能是她念茲在茲的重要工作，她也與縣長潘孟安一同向蘇貞昌院長請託，盼能提升警消同仁在更佳的辦公環境下執勤。

周春米強調，她相當重視基層警消權益，除辦公廳舍的提升、改建外，今年五月三讀所通過的輪班公務員加班補償，就納入有關加班性質、強度、密度、時段等因素，會向內政部、海委會爭取補充人力與相關預算，讓輪班公務員的加班補償能夠符合釋字785號精神。

據悉，枋寮分局的改建總經費為中央補助3點6億、地方自籌4000萬，未來主建物部分將興建7樓辦公大樓、平房側則改6樓辦公室，且考量地勢及水情，將不會挖掘地下室，最快明年初發包並動工，而歷史建築的部分將全面避開且保留，也不排除利用這個機會，邀請文資單位進入協調未來整理後再出發的新方式，為歷史建築創造更多價值。。

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