枋寮偵查隊長酒後飆罵同事、砸玻璃調職 民眾仍疑官官相護

枋寮分局前偵查隊長孔立偉。（枋寮分局提供）

2021/11/10 11:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮警分局前偵查隊長孔立偉遭人投訴，於10月18日酒後回到隊上飆罵同仁三字經，還砸壞局裡的玻璃，讀者質疑他觸犯勤務中飲酒、毀損公物及公然侮辱等，但警方高層過了一週都未處理，後來又僅僅只有調職了事，顯有官官相護之嫌。

孔立偉日前被枋寮警分局分局長簡彥匡叫回隊上開會，遭人投訴當時是帶著酒味返隊，且隨後還在二組（督察組）組長張峻毓以及洽公民眾面前對小隊長賴志雄以三字經怒罵，兩人後來還起了衝突，現場亂成一片。

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孔立偉當天為值日官，賴志雄的小隊則在執勤當中，衝突發生後，不僅砸破辦公室的玻璃，直到同事將雙方隔開才暫止，隨後賴志雄一度離開衝突現場，看在眼裡的民眾後來發現警方高層一週後都未處分，後來又僅僅是調職了事，看不下去而投訴。

據悉，民眾認為孔已觸犯勤務中飲酒、毀損公物及公然侮辱等罪嫌，但二組組長當時就在旁，卻無動於衷，根本官官相護。

枋寮警分局今證實此事，指該事件發生於10月18日晚上9時許，當時的偵查隊長孔立偉返隊後，先與分局長簡彥匡開會，隨後不滿某小隊刑案績效不彰而出言指責，言談中並辱及他人，當時二組組長到場督導發現後為避免衝突，將偵查隊長帶開至辦公室外，隊長情緒激動一時無法平復，徒手從外將隊上的窗戶玻璃打破，事後則向當事人道歉。

孔立偉當日為值日官，賴志雄的小隊則是值日小隊，記者詢問孔立偉，他先是坦言自己情緒控管不佳，之後會注意言行，也對長官的處分沒有意見，但對於喝酒部分他則否認，由於枋寮分局當時未進行酒測，此部分雙方說法尚無法證實。

枋寮分局長簡彥匡說，當天確實有前往偵查隊督導勤務，並要求基層應注意事項，當時因孔立偉外出，由同仁通知其返隊，並約在10分鐘內返回，現場孔戴著口罩，他未注意到孔是否有飲酒，印象中亦未聞到酒味，他在交代完公事後便離去。

簡彥匡指出，事後聽說孔因公事與賴發生口角，還當場在眾人面前以三字經罵賴，這部分在場的張峻毓當場受理。面對投訴者質疑警方官官相護不處理，簡彥匡強調，分局立即主動介入並秉公查處，全案約在3天內就已認定事實，且賴曾稱若不將孔調走，將對孔提侮辱告訴，判斷孔男已不宜繼續留下服務，建請縣警局調整服務單位避免再次發生類似事件。

縣警局督察長劉明興表示，枋寮分局認為孔男已人地不宜，因此先行調離現職，上月25日與刑大偵三隊隊長互調，並記1支申誡，避免再於隊上發生情緒緊繃事件，目前枋寮分局送上的案子已在審查當中，今天也會要求孔立偉本人到局裡說明，全案並會就事實進行處分；劉明興強調，警方每天勤前教育皆三申五令不得勤前飲酒，只要違規，就是依規定辦理。

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