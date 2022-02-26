「山海屏行」實景歌舞劇場+Ella演出+震撼煙火秀 驚艷全場

「山海屏行」實景歌舞劇場表演精彩。（記者葉永騫攝）

2022/02/26 21:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕「2022屏東燈節」今晚（26日）在縣民公園演的「山海屏行」大型實景歌舞劇場，動員在地舞者及演員100多人，以「台糖紙漿廠」開拓史為本，透過舞蹈、歌仔戲歌謠、音樂等元素演出，讓現場民眾驚呼連連；屏東的女兒Ella更是壓軸演出，搭配以繆斯女神為主題設計的180秒震撼煙火秀，讓全場民眾驚艷連連。

Ella在年節期間回到家鄉屏東，分享了許多好吃、好玩的地方，也帶著大家一起逛屏東燈節，認為屏東真的越來越漂亮，這次特別當壓軸嘉賓，以一曲「晚安歌」為整場演出帶來溫暖又溫馨的句點，潘縣長也特別感謝Ella，讓粉絲們看見多一度的屏東、多一度的美景。

導演及編劇的前太陽劇團主角演員張逸軍表示，這場演出是屬於屏東的風土美學群像，在充滿人文事蹟的土地上，凝聚了世代的故事、開創了未來的希望，邀集了「屏東高中海洋男聲合唱團」及「PingTungForce 屏東戰隊」等一百多名屏東在地子弟演出，讓他們瞭解到這塊生長的土地故事。

潘孟安說，縣民公園前身是「台糖紙漿廠」，關廠後荒廢，是縣府團隊花了相當大的心力整建，才變成現在這有綠蔭、景觀及水域的屏東縣民公園，此次我們透過戲劇演出，讓民眾能更輕易的瞭解「台糖紙漿廠」的前世今生。

「山海屏行」實景歌舞劇場動員百餘人演出，令人驚嘆。（記者葉永騫攝）

屏東的女兒Ella到場表演，獲得熱烈的掌聲。（記者葉永騫攝）

震撼的煙火秀讓在場的民眾驚呼連連。（記者葉永騫攝）

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