超夯！藍皮解憂號重生 南迴「微笑曲線」列車早鳥票已賣3000張

藍皮普快10月23日復駛。（雄獅旅遊提供）

2021/10/18 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵「藍皮解憂號觀光列車」在經過幾個月整修後，今天（18日）正式面世，10月23日號將以「復舊如新」的型態重回南迴線營運；獨家取得經營權的雄獅旅遊總經理黃信川指出，「藍皮」相當受歡迎，開放報名才1星期，就已有3000多人報名成功，非常熱絡。

藍皮普快沒有冷氣，只能開窗吹電風扇，是這多人印象中的最復古火車，去年最後一班定期班次的藍皮普快因為鐵路電氣化停駛，台鐵局採大整修的方式讓藍皮普快重獲新生，10月23日就會以「觀光列車」的型式重回枋寮到台東間的南迴線，而這段的線型就像是地圖上的「微笑曲線」。

黃信川表示，藍皮解憂號觀光列車不是賣一張車票，而是生活與文化的探索，以及一連串的故事體驗，讓不同年齡層的旅客，都可以在藍皮列車上獲得屬於自己的美好回憶，未來將落實雄獅旅遊「樞紐（Hub）」概念，計畫於枋寮打造「藍皮意象館」，提供旅客登車前的休憩等待空間，同時也是旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等，進一步整合串連屏東跟臺東的文化與觀光資源。

黃信川自豪表示，台灣擁有世界唯一的環島鐵道，全長1065公里、行經241個大小車站，串連起各鄉鎮的交通運輸及文化發展，是相當有特色的觀光賣點，為此雄獅旅遊經營鐵道觀光不遺餘力，除了藍皮解憂號觀光列車及鳴日號之外，後續台鐵還將推出海風號、山嵐號及鑽石等級寢台列車，期盼能與世界各大知名列車接軌，與各界攜手打造出臺灣的觀光列車國家隊。

雄獅旅遊指出，許多台灣民眾的期待藍皮普快重回，上個禮拜就接獲3000多人來報名，其中20%是1日的遊程，8成則是2日以上環島旅遊，這也讓東、屏的飯店住房率提高了，雄獅在致力與在地作結合，而現在才是剛開始，就已有這樣的數量，雄獅非常看好這樣的發展，而雄獅已將藍皮、鳴日號影片放到國外，國外也吸引許多遊客來搭，這是一個文化及歷史的表彰，又懷舊又在台灣最漂亮的鐵路路段，若疫情進一步鬆緩，就能讓鐵道旅遊吸引國際客來到台灣、看見台灣。

藍皮解憂號觀光列車未來每天1班次往返枋寮站至台東站，單程套票499元、來回套票899元，內容包含紀念車票、導覽耳機、車上導覽、遊程體驗、特色便當（僅去程提供）、專屬紀念品等，每週二、三、四另販售限量版超值套票299元（無便當及紀念品），行程中會由專業導覽人員介紹藍皮小故事及南迴鐵道沿途風光，去程暫停太麻里站，慢行多良站，回程暫停金崙站、枋山站，帶領旅客造訪鮮為人知的鐵道旅遊秘境。

雄獅旅遊表示，也有多元旅遊商品，如金崙部落走讀、溫泉體驗，或2日遊搭配太麻里曙光渡假飯店或知本金聯世紀酒店住宿。

藍皮普快經過有台東版「灌籃高手平交道」畫面。（雄獅旅遊提供）

藍皮普快可以遍覽山、海景。（記者陳彥廷攝）

藍皮普快即將復駛。（記者陳彥廷攝）

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