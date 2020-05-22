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首頁　>　屏東縣

治水工程擋水倒灌上游農田 東港農民嗆冒雨圍工地抗議

東港第一大排治水工程上游滿溢。（記者陳彥廷翻攝）

東港第一大排治水工程上游滿溢。（記者陳彥廷翻攝）

2020-05-22 23:20:57

［記者陳彥廷／屏東報導］西南氣流為屏東帶來超大豪雨，部分地區都出現積水不退情形，其中東港鎮第一大排下游近期正在進行水道拓寬改善工程，卻因工程廠商不願在雨前就拔除分流基樁，目前整個水流全部倒灌回上游少說2、3百甲農田，由於正逢收割期，農民卻無法收割甚至會血本無歸，農民前往陳情，包商卻一度回嗆「有保險可賠」，引發農民譁然，由於目前大雨沒有歇止跡象，農民已決定明天早上10點包圍工地抗議。

東港因為地勢低窪，且主要排水第一大排通洪斷面不足，只要遇漲潮或大雨，海水或雨水就會出現倒溢路面情形，不過，目前非屬漲潮，但上游一次灌下3、4百毫米雨量，到了下游理應要被排入海洋，卻受阻於該治水工程的分洪鐵板未撤，出現瓶頸效應而倒溢，且一路上溯，從東港鎮內不老橋已回堵上游。

「倒積淹到興和、興東里去了！」興東里長陳銘修批評，經過農民反映，今天包商好不容易拆除擋水鐵板，但目前仍在下雨，且上游的不退，根本要退有難度，農民因為要收割了卻遇上這種人禍，通知他要前往抗議。

蘇姓農民則哭訴，昨天他就前往和工程包商溝通，包商勉為其難拔除其中2片鐵板，但寬度根本不夠把上游下了2天的水排完，且重點是今天早上再去，又發現鐵板被插回去，排洪再次停滯，工地的上下游一個是積水快要淹出路面，下游則是看得到溝底的土，包商甚至還直言「有保險可賠」，他則反譏，上游2、3百甲農田「保險真的夠賠」？

蘇姓農民強調，理解縣政府治水工程美意，但若因為治水工程卻造成洪汛期無法排洪，豈不讓美事大打折扣，目前上游所有稻子正逢採收期，卻因為工程導致泡水甚至倒伏，農民血本無歸，全鎮恐怕要賠2、3千萬，今天最後包商雖然已拆除大部分鐵板，但明顯緩不濟急，明天將聚集受害的農民至少50人前往包圍抗議。

東港第一大排治水工程下游在這種大雨裡，竟然看得到溝底河床。（記者陳彥廷翻攝）

東港第一大排治水工程下游在這種大雨裡，竟然看得到溝底河床。（記者陳彥廷翻攝）

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