澎湖30公斤土魠 9萬9售出

澎湖捕獲30公斤土魠，創今年入冬最重紀錄。（再裕商行提供）

2024/12/19 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕東北季風起，又到了追逐「白金」土魠的季節，澎湖南方四島傳來喜訊，漁民在東嶼坪以漁船拖釣漁法捕獲三十公斤巨無霸土魠，創下今年入冬以來最重紀錄，由台灣金融業老闆購入，每公斤售價三千三百元，整尾售出共九萬九千元。

每年農曆年前土魠魚沿著洋流抵達澎湖海域，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，被稱為澎湖「白金」，其中南方四島為土魠主要洄游區，多數漁船都聚集在此作業。

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土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，是鯖科馬加鰆屬魚類，分布於印度洋北部沿岸、紅海、東到澳大利亞、北到日本、朝鮮以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類。體長可達二四○公分，屬肉食性，以魚類、頭足類、甲殼類等為食。

竹灣社區舉行冬至搓湯圓

冬至腳步近，澎湖西嶼鄉竹灣社區昨舉行冬至搓湯圓，鄉長李添進與民眾同樂，凌晨天未亮之際，志工們將七百台斤糯米團材料準備周全。早期澎湖生活困苦，在冬至時無力準備三牲祭拜，家戶就以米捏製成各種雞、狗、豬等家畜家禽造型，蒸熟後就能食用，不僅祭拜祖先，也能庇佑六畜興旺，同時祈求來年平安。

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