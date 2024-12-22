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    首頁　>　澎湖縣

    耶誕佳節前夕 馬公市湖西鄉分別舉辦耶誕晚會

    湖西鄉長陳振中（中），在湖西鄉公所舉辦耶誕晚會。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉長陳振中（中），在湖西鄉公所舉辦耶誕晚會。（湖西鄉公所提供）

    2024/12/22 21:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕佳節腳步近了！馬公市立幼兒園與湖西鄉公所今（22）日，分別在澎湖縣多功能綜合體育館舉辦的「歡樂聖誕彩妝 Party Show」、湖西公所二樓禮堂盛大舉行耶誕晚會，充滿耶誕節慶氣氛。

    馬公市活動以「皮卡丘家族」的驚喜進場揭開序幕，園長吳麗靜率領皮卡丘家族熱情登場，並由主持人介紹黃健忠市長隱身於皮卡丘之中，掀起全場高潮。接著，吳麗靜園長更親自帶領三部班老師進行熱歌勁舞表演，與孩子們共同歡慶節日氛圍，其幽默風趣與活力表現，博得現場陣陣掌聲，充分展現馬公市對家庭與教育的重視。

    壓軸表演特邀來賓YOYO家族的「櫻桃姐姐」與「番茄姐姐」，以及人氣卡通角色「波力」與「安寶」的加入，更為活動增添歡樂與驚喜，讓孩子們樂在其中，留下深刻的記憶。隨著全場的掌聲與笑聲，這場繽紛多彩的耶誕派對圓滿落幕，為馬公市的耶誕佳節增添了一抹亮麗色彩，也為所有參與者留下了珍貴的回憶。

    湖西鄉一年一度的耶誕節慶活動「鄉逢聖誕」晚會，由鄉長陳振中與貴賓的致詞中拉開序幕。晚會內容豐富多元，首先由夢想方舟舞團帶來充滿創意與動感的舞蹈表演，展現節日的青春活力與夢想精神。接著，湖西教會原住民舞蹈隊以傳統舞蹈帶來濃厚的文化氣息，感動全場。壓軸節目兒童劇團演出《成為祝福》，透過生動有趣的劇情，讓觀眾理解生命品格的重要性，是親子觀賞的絕佳選擇。

    馬公市公所耶誕晚會，由皮卡丘列隊，成為開幕驚喜。（藍凱元提供）

    馬公市公所耶誕晚會，由皮卡丘列隊，成為開幕驚喜。（藍凱元提供）

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