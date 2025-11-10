鳳凰颱風共伴效應 吳德榮：今明北部、東半部恐有大量致災雨

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬（左）顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑較分散。最新氣象署路徑潛勢預測圖（右）顯示，鳳凰進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯，不確定性範圍（紅框）超過全台。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今天（10日）颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，晚起並有大雨或豪雨發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天共伴效應逐漸增強，明天

（11日）北部及東半部可能發生「大量致災雨」；且鳳凰環流明、後（12日）兩天將持續在各地帶來豪雨威脅。

請繼續往下閱讀...

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄稱，最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、週三（12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風、對南部、中部仍先後帶來豪雨威脅，各地皆應慎防強風發生。

吳德榮指出，週四（13日）鳳凰持續減弱，天氣由南而北先後好轉。週五（14日）鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週六、下週日（15日、16日）各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散。故其環流所伴隨的強風、豪雨，亦存在不確定性。

吳德榮稱，最新（10日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，被呂宋島破壞後，鳳凰出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更明顯。

吳德榮強調，即使如此，鳳凰環流所伴隨的強風、豪雨，對部分地區仍具威脅；但以屆時鳳凰的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，「故其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反而造成對風雨的誤判。」

