車輛慢看停、行人安全行 公路局高雄區監理所澎湖宣導

公路局高雄監理所跨海澎湖，共同宣導車輛慢看停交通安全活動。（澎湖監理站提供）

2024/09/24 17:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕公路局高雄區監理所為了提升汽車運輸業駕駛人，對路口行人路權及安全重視，同時促使駕駛人養成良好的行車習慣，今（24）日在澎湖遊客中心前廣場，與澎湖國家風景區管理處及澎湖縣政府公共車船管理處共同辦理「車輛慢看停，行人安全行」宣示活動。

今日活動特別邀請澎湖縣政府、澎湖縣政府警察局交通隊同響應，讓中央與地方攜手打造更安全、友善的交通環境。參與活動的各機關代表均以實際行動熱烈支持，共同宣示落實車輛路口停讓作為，展現提升路口停讓安全的決心。

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活動現場並示範「慢、看、停」與「指差確認」等駕駛員路口轉彎動作，令與會人員印象深刻，藉此宣示活動，一起建立汽車運輸業駕駛人安全意識，共同提升道路交通安全。

依據道安資訊系統查詢網統計數據顯示，行人路口肇事案件2022年行人死亡394人，2023年死亡380人，行人路口事故雖顯現下降趨勢，但沒有人希望事故有人傷亡，更不希望是最脆弱的行人，因此仍然需要時刻惦記心中。

高雄區監理所副所長林弘慎指出，為形塑更安全的交通文化，高雄區監理所及澎湖監理站將持續督導業者落實駕駛人勤前提醒、行車影像抽查及教育訓練等作為，以強化「路口停讓」安全觀念的自主管理，也呼籲各汽車運輸業為社會做示範，行經路口確實停讓，監理機關也會不定期派員到業者場站查核，執行路口稽查等，以保障用路人安全，共同維護用路環境。

行人安全是交通安全重要一環，透過宣導更進一步保障。（澎湖監理站提供）

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