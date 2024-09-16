嘉義朴子配天宮捐物資 馬公市公所發送弱勢團體

馬公市長黃健忠（右1）參加澎湖縣障礙者協會會員大會，代贈配天宮捐獻物資。（馬公市公所提供）

2024/09/16 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕嘉義朴子配天宮持續展現慈悲與社會責任感，今年中元普渡法會後，再次捐贈180組供品及60包30公斤白米予馬公市公所，這些物資將用以扶助馬公市內的弱勢群體。捐贈儀式在馬公市公所舉行，由配天宮董事長蔡承宗將物資交付市公所，展現宗教與地方政府攜手合作、推動公益事業的決心，今（16）日代分給澎湖障礙者協會。

馬公市長黃健忠特別感謝配天宮的善心捐贈，表示這批物資將由市公所協助分發，確保能夠及時送到最需要的家庭與社福團體。黃市長指出，此次捐贈的物資來源於配天宮甲辰年中元普渡法會的供品，彰顯了信眾對社會公益事業的熱忱與長期支持。

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今日黃健忠市長受邀出席澎湖縣障礙者協會今年中秋會員摸彩聯歡活動，並於活動現場將75組物資發送給協會每位會員。黃市長表示，此舉不僅是物資上的支持，更是市政團隊對馬公市弱勢群體關懷的具體體現，期盼每位會員能夠在中秋佳節前夕感受到社會的溫暖與祝福。

澎湖縣障礙者協會理事長高天來代表協會會員對朴子配天宮及馬公市公所的愛心善舉表示衷心感謝，強調這些物資將切實改善會員們的生活，並為他們帶來節日的歡愉與關懷。馬公市長黃健忠表示，未來將繼續與各界攜手，推動更多社會公益活動，為社會注入更多關懷與愛心，讓弱勢群體都能感受到實質的支持與幫助。

朴子配天宮捐贈物資，馬公市公所轉交給弱勢團體。（馬公市公所提供）

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