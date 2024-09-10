到澎湖南方四島抓住夏天尾巴！ 海管處提醒勿從事違規行為

南方四島海域珊瑚覆蓋率，是澎湖之冠。（陳盡川提供）

2024/09/10 16:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園，以海域生態及玄武岩景觀引人入勝，更負有保育海洋生物種原庫的使命，海洋國家公園管理處歡迎民眾捉住夏天的尾巴前往造訪，但也溫馨提醒，在參訪過程，請避免從事釣魚或在珊瑚礁區下錨等違規行為，使海洋生態及自然資源得以永續經營。

海管處表示，雖然釣魚是海岸邊常見的休閒活動，但澎湖南方四島國家公園為了保育海域資源，未經許可禁止垂釣，建議用相機留下旅遊回憶與親友分享。海管處特別製作了宣導海報提醒民眾注意，並請港口海巡部門協助向娛樂漁業漁船、遊艇、自用小船及載客小船加強宣導。

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海管處也特別呼籲漁民千萬不要在這片海域使用底刺網，不僅可能受到罰鍰，卡在礁岩上的網具造成幽靈捕魚，嚴重影響海洋生態。大部分的遊客都已經了解從事水域遊憩活動應先申請許可，特別提醒民眾不要在珊瑚礁區下錨，潛水或浮潛時請注意不要踢或踩踏珊瑚，以免損害生態及其他遊客的觀賞體驗。

另外，澎湖南方四島大部分空域，屬於民航法公告之遙控無人機禁、限航區域，提醒飛友務必向海管處及無人機主管機關申請許可後，再享受空拍的樂趣！民眾如發現違規行為請撥打「06-999-1109（東吉管理站）」、「06-999-1523（嶼坪管理站）」通報專線，說明疑似違規行為、船名、地點（GPS座標）等資料，內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊南方四島小隊受理後，將前往調查處理。

南方四島國家公園歡迎民眾前往，但請遵守園區規定。（海管處提供）

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