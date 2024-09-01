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    空中大學澎湖中心校友會服務台關懷考生 整理校園煥然一新

    空大澎湖中心校友會，協助整理校園。（空大澎湖中心校友會提供）

    空大澎湖中心校友會，協助整理校園。（空大澎湖中心校友會提供）

    2024/09/01 15:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕9月1日艷陽天，空大暑期末考試日，國立空中大學澎湖中心校友會偕同社團幹部一行人，特別設置考場服務台，關懷考生。一併揮汗整理校園，除草、修樹、理盆栽、漆花盆，一番辛苦妝點校園好門面。換過新漆的花盆，整齊美麗地站在大門前，陽光下閃亮成排，詮釋校友們「我愛空大」的熱忱。

    今是空大的暑期末考試日，考試服務台自昨日起連設2日，服務考生無微不至。國立空中大學澎湖中心校友會與社團幹部們考場服務，2日關懷考生不打烊，校友會理事長許國英、優秀社團代表陳俊成、何香漪、吳翊君、蔡文騰、辛淑娟、邱鈺臻等人專程排出時間，指引來來往往的考生、提點位置、貼心關懷，協助考場的瑣務事情。

    考生為考試煎熬努力繳腦汁，有了暖心學長姐的提攜，考試過關特別有譜。除了考場服務，整理校園也是校友及社團幹部們最掛心的事。驕陽肆虐熱騰騰、空大人服務的心直達沸點。頂著酷暑、幾人討論後，園圃裏肆意亂長的矮樹叢、野草堆、斑駁的花盆、門面、竄攀的野花、張狂的枝葉，就在這一群志願服務者的巧手之下，整齊有序、改頭換面。

    許國英表示，感謝校友們志願服務2日，您們的奉獻，成就更友善的學習環境，「我愛空大」，空大以您為榮!

    校園整理後，空大考生更顯實力。（空大澎湖中心校友會提供）

    校園整理後，空大考生更顯實力。（空大澎湖中心校友會提供）

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