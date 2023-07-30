高市空大畢典臥虎藏龍 98歲「準畢業生」成焦點

高齡98歲的外文系日文組學生徐蔡彩月阿嬤明年畢業，陳其邁肯定好學精神。（記者洪臣宏攝）

2023/07/30 15:54

〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕高雄市立空中大學111學年度畢業典禮今天舉行，今年畢業主題「Dream BIG~勇敢逐夢」，市長陳其邁頒獎給優異畢業生。他說，空中大學落實教育平等，是非常重要的教育處所，而高雄空大與時俱進開闢許多學程，讓學生們教學相長，獲得更多新知。

高雄市立空中大學今年有近800名畢業生，校方為其舉行隆重畢典禮，空中大學校長劉嘉茹位來自各領域學生祝福，立委賴瑞隆、李昆澤及林岱樺等人前往觀禮。

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陳其邁致詞時表示，空中大學在社會教育上有卓越的貢獻，設計不同領域的學科讓學子能夠銜接時代變化，而高雄空大除了各年齡層的學子就讀，更有海內外不同多元族群，他特別感謝校長劉嘉茹用心推動多元的成人教育與終身學習課程，包含開設國軍學士專班、警察法律學士專班以及國家選手的遠距教學課程等，打響高雄空大的名號。

劉嘉茹說表示，高雄空大畢業生累計已近1萬1千人，成人畢業生的內在素質與外在成就，最受外界肯定；她說，空大終身學習的地方，將持續提供需要的學習支持。

陳其邁頒獎表揚傑出畢業生，包括罹患了腦性麻痺仍勤勉好學的「生命鬥士」林于翔、今年同時錄取3個研究所的中國新住民郭塵汐、連任本市四屆的特優里長薛寶琴、獅子會300B2區的總監李家順以，高齡98歲的外文系日文組學生徐蔡彩月阿嬤明年畢業，也親臨為學長姐們祝賀，成了全場焦點，她說明年一定出席自己的畢業典禮。

校方還特別邀請高齡98歲「學妹」阿嬤徐蔡彩月接受表揚，她就讀高雄空大外文系日文組，彩月阿嬤生長在日據時代，小學接受日本教育，生於重男輕女的家庭，所以無法繼續升學，為一圓年少未完成的大學夢想，為自己爭一口氣。

92歲那一年得知高雄空大免試入學、不限修業年限、沒有入學學歷限制，便親自到校為自己報名，成了大學新生，阿嬤的大學築夢之旅就此展開，至今已修滿118個學分，再修10個學分，將成為高雄空大明年的畢業生；彩月阿嬤明年即將畢業，今年特地前來畢典現場觀禮，獲得市長陳其邁親自頒予「終身學習好學獎」的肯定與表揚。

空中大學校長劉嘉茹表示，高雄空大畢業生累計已近1萬1000人，有來自各行各業的社會菁英、有長青好學的退休人士、有多元族群的新住民、有來自原鄉渴望學習的原住民、有追求終身學習和第二專長的碩、博士生，還有遠在泰國、越南拚搏的台商學生，都是在社會、在職場、在家庭、在生命裡刻苦歷練並且承擔責任的人，在高雄空大努力學習、逐夢踏實，至終為自己爭取畢業冠冕。

陳其邁表揚優異畢業生。（記者洪臣宏攝）

高雄空大畢業典禮70歲「長輩」畢業生13人獲獎。（記者黃良傑攝）

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