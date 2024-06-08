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空官徐皓明親人赴美車禍！家扶訪澎湖老家致急難慰問金

徐皓明自幼細心照顧癱瘓父親的生活起居，並撿拾資源回收物分擔家計，2016年獲家扶基金會自強兒童表揚。（家扶基金會提供）

徐皓明自幼細心照顧癱瘓父親的生活起居，並撿拾資源回收物分擔家計，2016年獲家扶基金會自強兒童表揚。（家扶基金會提供）

2024/06/08 17:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕空軍官校學生徐皓明透過公費留美，今年從美國科羅拉多空軍官校畢業，其母親、外婆欣赴當地參加其畢典，卻意外發生重大車禍，後續醫療費用龐大；家扶基金會今（8日）表示，徐男家境貧困、父親癱瘓，但他自幼成熟懂事，更獲「自強兒童」表揚，長大後也主動停扶，如今親人遇劫，「一日家扶人、終身家扶情」，將向他撐傘陪伴助度難關。

家扶透露，徐皓明是家扶自立青年，其老家在澎湖，小時候徐就成熟懂事，會協助打理家務、照顧癱瘓父親生活起居，同時幫忙撿拾資源回收物分擔家計，在校成績優異，用獎學金貼補家用，2016年他就讀國三並獲得「家扶基金會自強兒童表揚」，向社工分享未來目標：「努力讀書，考取預校及官校，順利完成學業，為家庭分擔經濟，並且期許自己成為一個有能力幫助別人的人。」

如今徐皓明實現兒時夢想，考上中正預校後，其母親主動向家扶社工表達希望停止扶助，因家中經濟壓力減輕，盼將愛心捐款留給更需要幫助的人，停扶後，徐母秉持回饋社會的心，時常回到澎湖家扶中心捐款及物資，希望為弱勢兒少盡一份心力。

徐皓明通過重重考驗，獲得空軍官校的推薦保送，成為美國空軍官校公費留學生。並在今年5月底畢業前夕，邀請外婆及母親赴美參加畢業典禮。不料，徐母及外婆卻在美國發生重大車禍被送至ICU緊急治療，後續龐大的醫療長照費用，頓時讓徐家雪上加霜。

家扶社工獲知消息後，第一時間前往探視徐皓明澎湖老家，探望其父親，並致急難慰問金。家扶執行長周大堯表示：「一日家扶人終身家扶情，家扶會持續為皓明家撐傘，陪伴皓明家度過困境，母親及外婆返台後的醫療及衍伸需求，家扶會持續提供協助。」

2016年徐皓明（左）榮獲「家扶基金會自強兒童表揚」，當時國三的他分享，未來夢想是考取官校，成為一個有能力幫助別人的人。右邊女士為徐母。（家扶基金會提供）

2016年徐皓明（左）榮獲「家扶基金會自強兒童表揚」，當時國三的他分享，未來夢想是考取官校，成為一個有能力幫助別人的人。右邊女士為徐母。（家扶基金會提供）

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