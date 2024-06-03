李啟聰捐20萬給澎湖實物銀行 陳光復感謝善心照亮菊島

澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，感謝李啟聰捐贈實物銀行義舉。（澎湖縣政府提供）

2024/06/03 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣探索未來發展協會理事長李啟聰，以個人名義捐贈20萬元給澎湖實物銀行，作為經濟扶助和急難救助之用。縣長陳光復今（3）日頒贈感謝狀，感謝李啟聰先生公益善舉，嘉惠弱勢，用行動給予臨時遭遇急難的民眾最溫暖的力量，協助他們走出困境，渡過難關，迎接充滿希望的未來。

陳光復表示，為落實澎湖縣社會福利，縣府藉由實物銀行成立，攜手民間團體，整合各界資源，包含民眾、商家、企業等善心力量，共同幫助突然失業或臨時遭遇變故之弱勢及邊緣家庭、民眾及遊民等，提供他們即時、短期的救助服務，並於重大節慶，由各鄉（市）村里幹事及志工協助物資分送、關懷弱勢民眾，將愛心送往他們的手中，讓溫暖遍及菊島的每個角落。

陳光復指出，澎湖縣實物銀行去年收到各界善心現金捐款逾29萬元整、物資捐贈市值逾191萬元整，約有3000人次受益。

澎湖縣政府社會處表示，實物銀行主要扶助對象為排除在社會福利資格外之邊緣戶，但若實際居住澎湖縣，有主要負擔家計者因急難事由，致家庭生活陷困者、領有政府社會福利補助仍未足以因應生活所需者或其他因素確實急需實物銀行扶助者，澎湖縣政府皆會給予扶助。澎湖縣政府實物銀行服務專線：06-9274400#564。

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