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端午前夕離島粽葉飄香 望安東安村包肉粽聯誼

望安鄉東安村包肉粽活動，鄉長許賢德到場與民同樂。（望安鄉公所提供）

望安鄉東安村包肉粽活動，鄉長許賢德到場與民同樂。（望安鄉公所提供）

2024/06/03 11:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕端午節前夕，面對中國軍機、艦頻頻越界威脅，位在台灣西疆第一線的望安離島，今（3）日在東安村舉行端午包肉粽活動，由空軍敦睦經費補助，鄉長許賢德與村長許大信等人都到場與民同樂，40位村民前往參加活動。

東安村為望安鄉鄉治所在，重要行政機關及其他有關單位均設至於此。位於望安本島東南總戶數183戶劃分11鄰，現有居民550餘人。人民勤儉淳樸，大都以海為田，近年來因遠洋漁業迅速發達，漁民收益增加，造成人口外流最大原因，與澎湖其他離島一樣，老年人口居多數。 

古稱「網坡」的東安村，是望安鄉各重要機關、海巡、行政中心均設於此，潭門港是全鄉最大港口，不但供應漁船停泊，來往交通船亦停靠於此，目前離島中心漁港，亦在潭門港北端，另外望安鄉重要觀光地標綠蠵龜館，也在東安村。

轄管澎湖最多有人離島的望安鄉，擁有台灣國土最西島嶼花嶼，花嶼旁的石礁無人島，為我國空軍唯一實彈射擊場，因此空軍會編列睦鄰經費給望安各村，東安村運用空軍補助經費，端午前夕舉辦包肉粽活動，與村民同樂，到場40位參加村民，都是資深國民，包起肉粽來熟門熟路，不一會兒功夫就完成，現場烹煮粽香四溢，鄉長許賢德全程參加，並致贈每位到場村民一串衛生紙，有吃又有拿，歡樂氣氛下圓滿結束。

空軍睦鄰經費贊助，每位參加村民都能得到衛生紙。（望安鄉公所提供）

空軍睦鄰經費贊助，每位參加村民都能得到衛生紙。（望安鄉公所提供）

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