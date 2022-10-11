公車司機兼差開砂石車 撞倒騎士重傷啟動後送

華勇砂石車與機車衝撞，機車連車帶人卡在車底。（記者劉禹慶攝）

2022/10/11 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日發生一起重大車禍，一輛華勇預拌混擬土公司所屬砂石車，甫開出中衛廠區進入澎湖203號縣道，就撞擊由東衛往馬公方向的「梨阿甲」機車，並連車帶人捲入車底，導致騎士頭骨破裂，必須啟動緊急後送，警方正查明身分。

馬公警分局調查指出，今日上午10時12分澎湖203號縣道台電營業處前岔路口，一輛由中衛廠區出發的空砂石車，欲穿越馬路到對向車道，與騎士騎乘機車後拖梨阿甲發生衝撞，砂石車連機車帶人拖往對向車道才停止，現場血跡斑斑，騎士當場一動不動，緊急通報消防局，將受傷騎士送往三總澎湖分院。

由於騎士腦出血、頭骨破裂、小腿開放性骨折，意識不清，三總澎湖分院急診室緊急啟動後送，但因傷者身上無證明文件，暫時以無名氏身分申請後送，刻由警方循機車車號找尋車主，希望尋找親友出面協助傷患後送事宜，目前情況相當危急，詳細肇事原因由警方調查中。

另外涉嫌肇禍的砂石車司機，竟然是澎湖縣政府車船處的司機，懷疑是今日上午沒有排班，利用休假時間兼任私差，沒想到黃姓司機剛把大貨車開出廠區，就在廠區出來的路口出車禍，才讓事跡敗露。車管處長馬金足聞訊後，也趕抵現場了解情況，並對於黃姓司機私下兼差行為，表明將懲處到底的態度，更要求黃姓司機要扛起後續賠償及醫療責任。

機車騎士以梨阿甲載運資源回收，不料卻遭到車禍橫禍。（記者劉禹慶攝）

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