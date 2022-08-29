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    砂石車、機車防汛道路碰撞 女騎士足部粉碎性骨折

    機車與砂石車發生碰撞事故。（讀者提供）

    機車與砂石車發生碰撞事故。（讀者提供）

    2022/08/29 17:52

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊鄉今天中午左右發生一起驚悚車禍，1輛由黃姓男子所駕駛的砂石車欲右轉入鐵軌高架橋下防汛道路，與方姓女子所騎乘機車發生碰撞事故，方姓女子當場卡在路旁護欄，場景十分驚悚，消防人員救出後發現方女足部已粉碎姓骨折，急忙後送高雄長庚醫院。

    這起事故發生在今天近中午，方姓女子由北往南行駛，行經台17線與該防汛道路時，與黃男所駕駛砂石車發生碰撞事故，方女當場被卡在橋面護欄及車身之間，且腳部還遭撞到粉碎性骨折，動彈不得的她直到消防人員到場，這才將她救出。

    據悉，兩人並未有酒駕情形，唯林邊鐵路高架部分路段下方設置有平面防汛道路，雖然水利主管機關已貼上公告僅為防汛使用，但因能連通主要幹道台17線，又能避開鬧區壅塞，不少民眾甚至砂石車常常利用該路段行駛入庄，但因為入口較為狹窄，車輛若急駛轉入，時常發生與直行機車爭道甚至碰撞而險象環生的場景。

    目擊民眾指出，疑似騎士與砂石車司機皆未發現對方，前方騎士直行與要進入防汛道路往西的砂石車發生碰撞，現場畫面令人觸目驚心，由於該防汛道路並非優先提供通勤使用，認為轉入防汛道路的任何車輛都應要注意並禮讓直行車。

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