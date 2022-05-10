全台首家海葡萄有機養殖認證 澎湖達人陳丁貴領風氣之先

海葡萄素有海中魚子醬美譽，是海鮮餐廳桌上佳餚。（記者劉禹慶攝）

2022/05/10 19:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕素有海中魚子醬美譽的海葡萄，一向是海鮮餐廳桌上珍饈，價格不斐。澎湖海葡萄達人陳丁貴，今日獲頒全國首張蕨藻類有機認證證書，未來可望帶動離島蕨藻類養殖，提升養殖戶經濟收益，讓離島找到產業發展新契機。

台灣離島有機友善農業發展協會創會理事長許長祿表示，藻類作為主要食材之一，已經是未來的趨勢，海葡萄等蕨藻類的水產品，在日本被視為人們食用健康的泉源，尤其是海葡萄在日本更被稱為長壽藻，暱稱植物魚子醬，應該非常適合在澎湖離島發展養殖。許長祿對於海葡萄在自己家鄉澎湖蓬勃發展，寄予厚望。

許長祿更進一步指出，蕨藻類擁有豐富的EPA、OMEGA3，不亞於深海魚油的含量，對於抗發炎，幫助血管軟化，降低壞的低密度膽固醇，提升好的高密度膽固醇，有非常顯著的效果，長期食用海葡萄，其特殊的多醣體可帶來抗氧化，抗腫瘤預防癌症，對於淨化血液，比植物更齊全的氨基酸及維生素B12對養顏美容，提高免疫、延緩衰老、活化腦細胞等，都有無可取代的作用。

海葡萄等蕨藻類是值得成為日常必食的豐富營養內涵的藻類食物，未來透過生技業者專利研發，實施科技化、產業化與市場全球化，相信將帶動澎湖離島偏鄉的農漁產品產業鏈化發展，將對澎湖的地方創生及在地化特色海洋經濟產業的發展是適得其所。今日海葡萄導入有機養殖法之列，成為有機農漁業重要指標，促進澎湖品牌建立，讓澎湖特色食品無國界進軍全世界。

全台首創海葡萄列入有機養殖，由海葡萄達人陳丁貴拔得頭籌。（記者劉禹慶攝）

澎湖海葡萄達人陳丁貴，獲頒有機轉型證書。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法