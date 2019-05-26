不只可以吃 「海葡萄」美妝產值上看1.6億元

2019-05-26 16:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕被視作高級料理食材的「海葡萄」小葉蕨藻（Caulerpa Microphysa），因為保存條件苛刻，採摘分撿成本高，因此價格不菲，在屏東科技大學、台灣海洋大學研究團隊合作下，建立了台灣原生種小葉蕨藻養殖量產技術，現在每年可培育數公噸的海葡萄，研究團隊更近一步研究海葡萄在美妝產品上的應用，今年成功獲得國際認可，學者預估，目前海葡萄萃取液的產量，可供製作市值超過1.6億的保養用產品。

小葉蕨藻是綠藻的一種，外觀渾圓飽滿、晶瑩剔透呈現綠色球串狀，就像一串串的葡萄，因此俗稱「海葡萄」，主要分布在熱帶及亞熱帶海域，台灣的恆春半島、小琉球、澎湖、東北角等海域都可發現；小葉蕨藻熱量低且富含多種微量元素，像是鉀、鐵、鋅、硒等及膳食纖維，同時也含有多種不飽和脂肪酸、維生素 B2、E等，過去多作為食材使用。

屏科大生物科技系教授施玟玲，與台灣海洋大學助理教授李孟洲歷經2年合作，率領團隊克服人工復育困境，進一步以實驗將海葡萄的抗發炎及抗過敏效果應用在美妝保養上，今年成功登錄在國際認可的「國際化妝品成分命名（INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredient）」資料庫中，吸引國內外廠商接洽技轉。

擅長分子細胞生物學的施玟玲，利用人工皮進行試驗，證實小葉蕨藻萃取物優越的吸水性與保水性，並有舒緩皮膚的作用；施玟玲說，生物科技的進步，讓消費者更加注重自然保養，因此在研發製作萃取液都是符合且經過國際認證的試驗方式來評估安全性及有效性，數據證實小葉蕨藻萃取物對肌膚的保濕、抗皺有很大的功效。

專精藻類養殖及藻類分子生物學的李孟洲，長期輔導業者進行海藻人工培育，建立台灣原生種小葉蕨藻養殖量產技術，他表示，現在小葉蕨藻可於室內養殖，突破種源與季節的限制與困難，已達到產業應用規模，每年可培育小葉蕨藻數公噸，因小葉蕨藻富含多酚、類黃酮等抗氧化物，加工後的萃取物將能創造可觀產值，估計目前每年萃取液的生產，可供製造市值超過1.6億的保養用產品。

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