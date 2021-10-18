澎湖國際海上花火節邁入20年 明年盛大舉辦

今年花火節與LINE合作，但因疫情影響中途夭折。（記者劉禹慶攝）

2021/10/18 18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕即將邁入20週年的澎湖國際海上花火節，已成為澎湖觀光代名詞，雖然今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，施放6場次就中途腰斬，明年能否順利施放仍在未定之天，但澎湖縣政府提前公布活動日期，訂在111年4月25日至6月30日。

20年前因華航空難悲劇，成為澎湖國際花火節濫觴，近年來澎湖縣政府不斷求新求變，出現無人機、水舞搭配，並與國際知名的漫威、LINE合作，打出澎湖花火節品牌。澎湖縣政府今年特別提前規劃20周年慶活動，花火期間每周一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區辦理，離島場次則比照往例訂於七美、望安及吉貝，時間與地方協調後公告，共計23場次。

澎湖縣政府旅遊處表示，2022澎湖國際海上花火節除了延續往年廣受歡迎的無人機科技燈光秀搭配煙火演出外，澎湖縣政府將整合更多資源擴大舉辦之力道，並提升無人機數量和煙火的精彩度，現場也將結合現代科技創造更多驚喜創意，請大家拭目以待。

澎湖花火節是目前國內最長壽的官方觀光活動之一，歷年活動致力於凸顯澎湖海洋、文化、觀光元素，打造國際特色，近年更加入無人機和知名品牌合作，屢創新意，吸引大批遊客造訪，繼2019年活動期間創造42萬觀光人次，2020年更締造52萬觀光人次的佳績，2021年因疫情提早結束。雖然花火節帶來觀光人潮，但也掀起無碳家園的爭議，地方上也出現停辦聲量，正反意見不一。

澎湖國際海上花火節明年20周年，澎湖縣政府提前公布時刻表。（記者劉禹慶翻攝）

澎湖國際海上花火節，曾與漫威合作推出無人機圖樣。（記者劉禹慶攝）

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