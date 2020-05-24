「澎湖優鮮」攻佔美國市場 建立國際品牌優勢

澎湖優鮮打入美國市場，首批以龍虎斑為主。（記者劉禹慶攝）

2020-05-24 12:41:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，經濟逐漸活絡之際，澎湖縣政府建立的「澎湖優鮮」品牌，以産銷履歷的模式來輔導澎湖縣的養殖業者提昇養殖條件與品質，成功進軍美國市場，首批以龍虎斑打先鋒，未來還有龍膽石斑及海鱺魚。

以好吃聞名的澎湖海鮮，在海洋資源逐漸枯竭之際，近年來養殖魚種躍升為主力，澎湖的養殖海鮮能贏過台灣的主因，包括海水鹽度比台灣高、肉質會更為緊密；澎湖養殖魚都是以小魚為飼料；而澎湖養殖魚都在海中央，不同於台灣是在沿岸地區開闢魚塭方式養殖，同時澎湖養殖魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，因此營養源特別豐富。

此次澎湖優鮮成功打入美國市場，主要是相中美國是一個很廣大的市場，消費能力強，再加上華人在美國佔了一定的比重，因此今年由澎湖縣政府與澎湖區漁會聯手主動出擊行銷，以龍虎斑開先鋒、成功搶灘北加矽谷華人商圈，正式進入美國市場！未來並將陸續出口龍膽石斑魚及海鱺魚。

澎湖縣長賴峰偉表示，縣府將積極協助澎湖的養殖業者走出去，將台灣最優質最好吃的魚搬上國際舞台，讓「澎湖優鮮」在國際間發光發亮。除了美國市場外，也將逐漸開發其他國家及地區市場，讓澎湖優鮮除了國內市場外，也能躍登國際舞台，打響澎湖漁產品的通路市場，增進養殖漁民的收益。

澎湖養殖業主要是餵食小魚，不能以人工飼料為主。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉與農漁局長陳晶卉，強力推薦澎湖優鮮。（圖由澎湖縣政府提供）

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