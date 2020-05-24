為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

「澎湖優鮮」攻佔美國市場 建立國際品牌優勢

澎湖優鮮打入美國市場，首批以龍虎斑為主。（記者劉禹慶攝）

澎湖優鮮打入美國市場，首批以龍虎斑為主。（記者劉禹慶攝）

2020-05-24 12:41:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，經濟逐漸活絡之際，澎湖縣政府建立的「澎湖優鮮」品牌，以産銷履歷的模式來輔導澎湖縣的養殖業者提昇養殖條件與品質，成功進軍美國市場，首批以龍虎斑打先鋒，未來還有龍膽石斑及海鱺魚。

以好吃聞名的澎湖海鮮，在海洋資源逐漸枯竭之際，近年來養殖魚種躍升為主力，澎湖的養殖海鮮能贏過台灣的主因，包括海水鹽度比台灣高、肉質會更為緊密；澎湖養殖魚都是以小魚為飼料；而澎湖養殖魚都在海中央，不同於台灣是在沿岸地區開闢魚塭方式養殖，同時澎湖養殖魚是在一個漲退潮明顯、海底藻類及浮游生物多樣化的自然生態環境，因此營養源特別豐富。

此次澎湖優鮮成功打入美國市場，主要是相中美國是一個很廣大的市場，消費能力強，再加上華人在美國佔了一定的比重，因此今年由澎湖縣政府與澎湖區漁會聯手主動出擊行銷，以龍虎斑開先鋒、成功搶灘北加矽谷華人商圈，正式進入美國市場！未來並將陸續出口龍膽石斑魚及海鱺魚。

澎湖縣長賴峰偉表示，縣府將積極協助澎湖的養殖業者走出去，將台灣最優質最好吃的魚搬上國際舞台，讓「澎湖優鮮」在國際間發光發亮。除了美國市場外，也將逐漸開發其他國家及地區市場，讓澎湖優鮮除了國內市場外，也能躍登國際舞台，打響澎湖漁產品的通路市場，增進養殖漁民的收益。

澎湖養殖業主要是餵食小魚，不能以人工飼料為主。（記者劉禹慶攝）

澎湖養殖業主要是餵食小魚，不能以人工飼料為主。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉與農漁局長陳晶卉，強力推薦澎湖優鮮。（圖由澎湖縣政府提供）

澎湖縣長賴峰偉與農漁局長陳晶卉，強力推薦澎湖優鮮。（圖由澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
澎湖優鮮認證首增通路商 賴峰偉希望打開中國市場
2019-11-18 20:44

澎湖優鮮認證首增通路商 賴峰偉希望打開中國市場
離島到離島 「澎湖優鮮」水產品直送金門
2018-12-01 22:51

離島到離島 「澎湖優鮮」水產品直送金門
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
自創「澎湖好農」品牌 縣府為品質掛保證
2016-11-26 13:02

自創「澎湖好農」品牌 縣府為品質掛保證
澎湖「優鮮認證」 6月份進軍北部量販店
2016-05-09 19:42

澎湖「優鮮認證」 6月份進軍北部量販店
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
推動「澎湖優鮮」 藍亞文獲選全國模範公務員
2015-11-13 19:25

推動「澎湖優鮮」 藍亞文獲選全國模範公務員
澎湖縣今日熱門
2020-05-18 12:59

海洋公民基金會第一季海廢快篩 澎湖3熱點要快淨灘

2020-05-18 13:37

馬公觀音亭整砂影響居民游泳 前縣政顧問質疑只會服務觀光客

2020-05-18 23:25

澎湖老翁釣魚未歸 深夜尋獲已無生命跡象

2020-05-18 22:53

防疫與振興同時啟動 馬公市公所發放敬老禮券

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播