雙和罷團「國會派對」 2.0上線

2025/07/12 05:30

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕廿四席國民黨立委罷免案將在七月廿六日舉行投票，雙和罷團六月推出「國會派對︰生存之亂」網頁遊戲，頗受歡迎，經修改後，遊戲二．○版昨日上線，除了雙北藍委外，包括立院國民黨團總召傅崐萁等廿五位角色。

雙和罷團指出，「國會派對」遊戲（https://playbaba.tw/#/landing）可以在手機、電腦、平板上遊玩，六月底上線後，已有六萬人次以第一人稱視角「扮演國民黨立委」，有廿萬次闖關數；許多雙北以外的罷團隊希望合作，各選區立委也能成為遊戲角色。

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雙和罷團說，團隊決定修改可遊戲角色，所有七二六罷免投票的立委，加上非七二六投票的新北藍委羅明才，共有廿五位角色。

雙和罷團指出，二．○版除擴充角色，更增加立委辦公室小物、全新配樂、擴充題庫，遊戲難度大大提升，希望民眾在遊戲過程，更加了解藍營立委的言行。

此外，雙和罷團志工與議員張嘉玲九日晚上在路口進行街講時，遭遇一名婦人出手搶奪麥克風，發生肢體衝突。罷團與張嘉玲昨譴責暴力，呼籲藍委應約束支持者。立委張智倫表示，民主社會尊重多元聲音，期待用理性民主方式取代衝突與對立。林德福則說，他沒有動員民眾攻擊罷團，也呼籲大家應該要理性，不用與惡罷的志工起衝突。

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