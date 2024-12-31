16條市區公車 跨年夜延後收班

跨年夜十六條公車末班車延後收班，公車LED面板會顯示跨年接駁加班車。 （新北交通局提供）

2024/12/31 05:30

車頭顯示跨年接駁加班車 圓山站到林口937快速公車也延後

〔記者董冠怡／新北報導〕今晚是跨年夜，為服務參加台北市跨年活動、夜歸民眾的交通需求，新北市啟動公車延後收班，包括從捷運圓山站發車到林口區的九三七快速公車，以及與捷運站銜接的十六條公車路線，末班車都延後至明天元旦凌晨零時或一點發車；另外，路邊汽、機車停車格的平日收費路段，元旦暫停收費一天，但板橋、坪林等觀光及商圈的假日收費路段仍照常收費。

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市府交通局運輸管理科長林詩欽指出，延後發末班車的十六條公車路線，是九○九、九二○、九三七、九三九、紅二六、紅二七、橘二、橘五、藍二、藍十五、藍二三、藍三七、藍三八、藍四一、綠二左、綠二右，配合台北市的跨年活動，分別延後至元旦凌晨零時或一點發末班車，車頭的LED面板將顯示「跨年接駁加班車」字樣。

元旦路邊停車不收費 觀光商圈照常

停車營運科長許芫綺表示，全市路邊汽、機車停車格的平日收費路段，元旦暫停收費一天；因應出遊及逛街採買的車潮，假日收費路段仍維持收費，提高停車位的轉換率來避免久占，包含金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈的路邊汽、機車收費停車場。

土城、新店各1停車場 明天啟用

另外，停車管理科代理科長王昶閔說，土城區板院段（學府路一段廿三巷）及新店區陽光段（安和路二段與安業街口空地）新闢全智慧平面停車場，合計有一百格汽、機車位，從明天的元旦啟用。

其中，土城區板院段停車場周邊多是老舊公寓、停車需求大，可停放四十七輛小型車、臨停每小時卅元，機車可停卅八輛、臨停免費；新店區陽光段停車場因應陽光運動公園在假日一位難求，十五格小型車位，臨停平日每小時廿元、假日每小時卅元。兩處皆導入智慧化停車管理設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場。

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