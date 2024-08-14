健康台灣 總統︰推偏鄉醫療、長照3.0

總統賴清德（前排中）與新北市長侯友宜（前排左二）等人昨天視察貢寮區衛生所。（記者羅國嘉攝）

2024/08/14 05:30

賴清德偕同侯友宜視察貢寮區衛生所 感謝新北配合中央推動政策

〔記者羅國嘉／新北報導〕賴清德總統與新北市長侯友宜等人昨天視察貢寮區衛生所，賴清德表示，政府推動「健康台灣」，行政院今年四月已核定「優化偏鄉醫療精進計畫」第二期計畫，從今年至二○二七年共投入六十三億元，充實偏鄉醫療人力、提升基層醫療量能、強化在地緊急醫療、建立緊急後送機制等。

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賴清德指出，因為交通不便，偏遠地區的醫療更應照顧，政府有責任維護偏鄉民眾的健康及生命，在他當副總統時，有三億元經費委請衛生福利部負責推動，第二期是今年至二○二七年共編列六十三億元，希望中央、地方合作改善偏鄉醫療服務。

63億強化在地緊急醫療 建立後送機制

他表示，台灣預估在二○二五年進入「超高齡社會」，長照整體經費今年已成長到八七六億元，明年將編列九二七億元，新北市的長照據點從二○一七年的六十個，已增加到去年一七○五個，感謝侯友宜配合政府推動長照政策，中央會持續推動「長照三．○」，包含服務品質提升、提供喘息計畫、加強居家和社區及機構的照護服務，把社會福利、長照服務跟醫療結合。

衛生所智慧升級 偏鄉獲整合性照護

侯友宜說，新北市已推動衛生所轉型及智慧升級，包括「智能衛生所」、「偏鄉長照All-in-One計畫」等，結合智慧科技提供居家照顧、居家醫療，讓偏鄉民眾獲得更完善的整合性健康照護，感謝賴總統關心偏鄉醫療的不足，希望中央與地方加強合作，照顧偏鄉民眾。

賴清德也參訪旺福日間照顧中心，關心長輩的生活起居，幫忙長者拉椅子入座，並與長輩共同體驗插花課程，賴清德將自己的插花作品送給日照中心，祝福長輩身體勇健，場面溫馨和樂；賴清德也被長輩「隨堂考」，詢問「貢寮名字的起源」、「澳底俗諺為何」，他第一時間答不出來，但看見長輩們很有活力、健康愉快，他表示非常開心。

賴清德、侯友宜在今年初的總統選舉是競爭對手，兩人選後第一次同台是在先前於台北港舉行的民安十號演習，昨天聯袂視察貢寮衛生所是第二次公開同台，兩人互動融洽、頻頻交頭接耳，賴清德抵達時，侯友宜趨前迎接並握手致意，賴清德也拍了侯的肩膀，兩人有說有笑。

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