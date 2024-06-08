新北綠竹筍創意餐 全國31間餐廳上菜

合作餐飲業者使用新北筍王綠竹筍製作料理。（記者董冠怡攝）

2024/06/08 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市為全國最大綠竹筍產地，生產面積達二三二八公頃，年產量近一萬三千公噸，目前正是「綠金」產季，尤以五股、三峽與八里區佔大宗。市府農業局副局長諶錫輝昨天表示，新北與全國卅一家餐飲業者合作，開發多樣化創意筍餐，讓外縣市也能享用新北當季綠竹筍。

筍王評鑑 三峽黃志昌奪雙冠

新北市昨天舉辦筍王爭霸戰，今年評鑑共計十六區、一百人參賽，農友將當天採收的鮮筍送至會場，由評審委員評比外觀、色澤、柔嫩度及糖度等項目，三峽農友黃志昌奪下「筍王」及「美筍王」雙料冠軍；新店農友陳能恭則獲「甜筍王」獎項。

「想要種出冠軍筍沒有捷徑。」黃志昌返鄉種植綠竹筍已廿八年，得獎後忍不住激動地說，能夠獲得評審肯定，長年務農的辛勞一切都值得了，用心管理好筍園，才能種出好筍。

農業局指出，新北市各產區的綠竹筍各有特殊風味，如三峽因氣候適宜，產出的綠竹筍肉質白嫩、甜分與水分飽滿，取名「梨仔筍」。

各式料理筍餐 北中南吃得到

諶錫輝表示，新北綠竹筍與多家知名餐飲業者合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，包含台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄在內，全國卅一間餐廳都吃得到，已有業者祭出第二件五折、畢業聚餐優惠，或是主打椒麻鮮筍、黃金鑲蛋炒鮮筍等限定佳餚、冠軍套餐；透過農會電商平台購買也可宅配到府，相關資訊可上農業局網站查詢。

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