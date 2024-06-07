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廢棄物提煉黃金 林口查獲違法工廠

嫌犯從廢棄物中提煉出來的黃金半成品。（新北市環保局提供）

嫌犯從廢棄物中提煉出來的黃金半成品。（新北市環保局提供）

2024/06/07 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕廢棄物竟非法提煉黃金！新北地檢署聯合新北市環保局、警方等單位，破獲新北市林口區及新竹縣新埔鎮的一家非法地下處理廢棄物、提煉黃金工廠，作業過程產生pH值小於二的強酸廢水，更含重金屬銅、鎳、鉛、鎘等有害物質，全案依違反廢棄物清理法及水污染防治法偵辦，最重可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元罰金。

排放強酸、含重金屬有毒廢水

環保局長程大維表示，接獲線報指出，陳嫌在林口山區有一間非法地下煉金工廠，專門收受舊金或電路板等含金廢棄物，收取一兩一百廿元至一百五十元的代工費用，每日可提煉約七百兩，以王水溶解後經過濾等程序，最終加入亞硫酸銨還原，提煉出黃金製品銷售（見圖，環保局提供），牟取不法利益。

環保局表示，專案小組多次派員蹲點，確認林口工廠有作業事實，時間多半在夜間十點至隔日凌晨三點，過程會釋放酸性惡臭煙霧，廠房後方也會排放廢水，連續採集廢水數次並送檢，確認水質pH值小於二，也驗出含超標的有害物質，如重金屬銅、鎳、鉛等，最嚴重的是總鉻含量超過水污法規範的合法排放標準達五十二倍，偵辦期間犯嫌還將林口工廠設備轉移至新竹縣山區作業，專案小組採集廢水送驗，結果與林口工廠雷同。

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