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林口觀照園 打造無家者「Showroom」

輔仁大學社會科學院師生將觀照園打造成無家者的「Showroom」。（新北市社會局提供）

輔仁大學社會科學院師生將觀照園打造成無家者的「Showroom」。（新北市社會局提供）

2024/06/06 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市專屬無家者的「Showroom」昨天開幕，市府社會局與輔仁大學社會科學院及舊鞋救命協會合作，設計社會創新實作場域，在街友中途之家林口「觀照園」打造一間時下正夯的「居家生活選物店」，取名為「好康厝」，藉由積點制度，讓住民集點兌換物資。

社會局副局長吳淑芳說，走進溫馨感十足的林口觀照園「Showroom」，可以看見陳列在架上的各式鞋款及衣物，還有生活必需品和家電用品等物資，希望街友「不再僅是被動的接受捐贈，而是擁有主動選擇的權利」，未來在回歸社會的路上走得更穩健。

輔仁大學社科院老師吳宗昇表示，「Showroom」概念源自於時尚產業，「無家者Showroom」的構想類似「實物銀行」，藉由積點制，提供住民集點兌換物資，激勵他們奮發向上、積極生活。

吳淑芳表示，林口觀照園是社會局安置街友的中途之家，提供可生活自理，因傷病、疑似身心障礙或體弱需要身心調養及穩定就醫的街友暫時遮風蔽雨，待身心復原後，協助找工作或租屋。

舊鞋救命國際基督關懷協會長期提供觀照園衣物、鞋子等民生物資，提升住民生活品質，有體面的儀容順利步入職場、重返社會。

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